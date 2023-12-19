تعرف على طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

MENAFN - Youm7) أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري إلى طاقم تحكيم موريتاني، ويدير اللقاء الموريتاني عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا، ويوسف محمد محمود، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومراقب اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.

يختتم فريق الكرة الأول لفريق

مودرن فيوتشر ، بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو،

اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، والتي تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الأربعاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق مودرن فيوتشر فى أول جولتين بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي، فيما خسر فى الجولة الثالثة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر.

واستقر فريق مودرن فيوتشر، بقيادة البرتغالي فورموسينيو، فى المركز الثاني بمجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.وجاء ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بعد الجولة الثالثة من دور المجموعات كالتالي:ـ اتحاد العاصمة الجزائري: 9 نقاطـ مودرن فيوتشر: 6 نقاطـ الهلال الليبي: 3 نقاطـ سوبر سبورت: 0 نقاطمن ناحية أخرى، يترقب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، حسم مصيره مع ناديه خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.وكان مسؤولو مودرن فيوتشر قد أكدوا، فى وقت سابق، أن اللاعب سيتم حسم مصيره بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدين أن رغبة اللاعب ستحسم القرار النهائي للنادي.



