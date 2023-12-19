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استادات وسيتى كلوب تهنئان الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية

12/19/2023 4:32:05 AM
(MENAFN- Youm7) تقدم مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى، ومجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بخالص التهانى والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والولاية الثالثة.



وأكد المهندس سيف الوزيرى أن فوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بثقة أبناء الشعب المصرى هو تتويج لجهد كبير علي مدار السنوات الماضية والتي شهدت إنجازات كبيرة في كل المجالات، كما يعكس إرادة الشعب المصري الأصيل في مواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت قيادته الحكيمة واستكمال مسيرة العطاء الإنجازات.



وقال الدكتور مصطفى عزام إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، رسالة للعالم أجمع بأن الشعب المصري يلتف ويقف خلف قيادته السياسية حفاظا على أمن واستقرار الوطن ومواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظره .



وأعرب الوزيرى وعزام عن ثقتهما الكبيرة بأن الفترة الرئاسية القادمة ستشهد تطورات وإنجازاتٍ قوية تعزِّز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنين لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.












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