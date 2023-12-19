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انطلاق معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجى الجنسية غدا

12/19/2023 4:32:05 AM
(MENAFN- Youm7)

ينطلق غدا الأربعاء معسكر
منتخب الشباب
بقيادة وائل رياض، الخاص باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في القاهرة
والمقرر له خلال الفترة من 20 حتي 25 ديسمبر الجاري ، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر .


يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، بمشاركة 40 لاعبا في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .
ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.








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