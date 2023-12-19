سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 91ر78 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات ليبلغ 91ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 95ر78 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40ر1 دولار لتبلغ 95ر77 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 04ر1 دولار لتبلغ 47ر72 دولار. (النهاية)
خ م / م غ ع
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