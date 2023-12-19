Tuesday, 19 December 2023 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4 سنتات ليبلغ 91ر78 دولار

12/19/2023 4:32:02 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 12 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات ليبلغ 91ر78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 95ر78 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40ر1 دولار لتبلغ 95ر77 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 04ر1 دولار لتبلغ 47ر72 دولار. (النهاية)

خ م / م غ ع




MENAFN19122023000071011013ID1107623987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث