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مقتل 116 شخصا جراء زلزال قوته 2ر6 درجة شمال غربي الصين

12/19/2023 4:32:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 19 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء ان 116 لقوا مصرعهم وأصيب نحو 199 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي الصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مركز شبكات الزلازل الصيني القول في بيان ان الزلزال وقع الساعة 59ر11 يوم أمس الاثنين بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات في محافظة (جيشيشان) بمقاطعة (قنسوا).
وأشار البيان إلى ان 105 أشخاص لقوا مصرعهم في (قانسو) فيما سجلت مدينة (شنغهاي) المجاورة 11 حالة وفاة جراء الزلزال.
كما ألحق الزلزال أضرارا ب 6381 منزلا في (جيشيشان) الواقعة على بعد حوالي 1600 كيلومتر جنوب غرب بكين كما تسبب بتدمير بعض الطرق الريفية وانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق.
وقالت إدارة الطوارئ بالمقاطعة انه حتى الساعة 00ر8 صباحا بالتوقيت المحلي (00ر00 بتوقيت غرينتش) تم تسجيل 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 4 درجات على مقياس ريختر.
وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ على بذل جهود شاملة للبحث والانقاذ واتخاذ الترتيبات المناسبة للاشخاص المتضررين لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم بعد الزلزال.(النهاية)

م ك / ن ع ع



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