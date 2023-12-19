مقتل 116 شخصا جراء زلزال قوته 2ر6 درجة شمال غربي الصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 19 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء ان 116 لقوا مصرعهم وأصيب نحو 199 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي الصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مركز شبكات الزلازل الصيني القول في بيان ان الزلزال وقع الساعة 59ر11 يوم أمس الاثنين بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات في محافظة (جيشيشان) بمقاطعة (قنسوا).
وأشار البيان إلى ان 105 أشخاص لقوا مصرعهم في (قانسو) فيما سجلت مدينة (شنغهاي) المجاورة 11 حالة وفاة جراء الزلزال.
كما ألحق الزلزال أضرارا ب 6381 منزلا في (جيشيشان) الواقعة على بعد حوالي 1600 كيلومتر جنوب غرب بكين كما تسبب بتدمير بعض الطرق الريفية وانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات في بعض المناطق.
وقالت إدارة الطوارئ بالمقاطعة انه حتى الساعة 00ر8 صباحا بالتوقيت المحلي (00ر00 بتوقيت غرينتش) تم تسجيل 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 4 درجات على مقياس ريختر.
وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ على بذل جهود شاملة للبحث والانقاذ واتخاذ الترتيبات المناسبة للاشخاص المتضررين لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم بعد الزلزال.(النهاية)
م ك / ن ع ع
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