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خبر وفاة الأمير الراحل ومراسم تشييع جثمانه الطاهر يتصدر عناوين الصحف الكويتية والخليجية الناطقة بالإنجليزية

12/19/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 12 (كونا) -- تصدر خبر وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ومراسم تشييع جثمانه الطاهر عناوين الصحف الكويتية والخليجية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وتناولت تلك الصحف مسيرة الأمير الراحل رحمه الله وأبرز المحطات في تاريخه والأثر العميق الذي تركه من أجل رفعة الكويت وأهلها ودوره في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأبرزت تلك الصحف بمواد إعلامية مصورة مراسم تشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير كما خصصت مساحات لمقالات الرأي إضافة إلى تغطية مختلف المواقف المحلية و الإقليمية والعالمية التي شاركت دولة الكويت في مصابها الجلل وأعلنت الحداد على رحيله. (النهاية) ي ت / ن و ف

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