مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات الوطني وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الاول (بترا) - وقع مركز المعلومات الوطني للعلوم التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، للتعاون في مجال جمع البيانات ومعالجتها وتبادلها وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها في المعرفة.

وتهدف المذكرة، التي وقعها مدير المركز الدكتور قاسم الزعبي ورئيس جامعة الاميرة سمية الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، بحسب بيان صحفي للمركز اليوم الثلاثاء، إلى تعميق التعاون بين الطرفين في بناء قاعدة معرفية وطنية ونظام متكامل للمعلومات من خلال تجميع البيانات ضمن شبكة وطنية وتوظيف المعلومات وربطها بالتخطيط التنموي.

ويسعى المركز ضمن رؤيته الى توفير أفضل المعلومات الموثوقة والمعارف في الوقت المناسب، وتطوير نظام معلومات يستند إلى جمع وتصنيف وتحليل البيانات، وتحويلها إلى معلومات ومعارف تمكن صانعي السياسات من توظيفها في عمليات التخطيط وإدارة الموارد ودعم اتخاذ القرار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الأولويات الوطنية.

-- (بترا)

ا ص/ب ط

19/12/2023 11:53:31