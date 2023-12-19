مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات الوطني وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الاول (بترا) - وقع مركز المعلومات الوطني للعلوم التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، للتعاون في مجال جمع البيانات ومعالجتها وتبادلها وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها في المعرفة.
وتهدف المذكرة، التي وقعها مدير المركز الدكتور قاسم الزعبي ورئيس جامعة الاميرة سمية الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، بحسب بيان صحفي للمركز اليوم الثلاثاء، إلى تعميق التعاون بين الطرفين في بناء قاعدة معرفية وطنية ونظام متكامل للمعلومات من خلال تجميع البيانات ضمن شبكة وطنية وتوظيف المعلومات وربطها بالتخطيط التنموي.
ويسعى المركز ضمن رؤيته الى توفير أفضل المعلومات الموثوقة والمعارف في الوقت المناسب، وتطوير نظام معلومات يستند إلى جمع وتصنيف وتحليل البيانات، وتحويلها إلى معلومات ومعارف تمكن صانعي السياسات من توظيفها في عمليات التخطيط وإدارة الموارد ودعم اتخاذ القرار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الأولويات الوطنية.
-- (بترا)
ا ص/ب ط
19/12/2023 11:53:31
MENAFN19122023000117011021ID1107623983
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