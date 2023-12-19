الاحتلال يحول مستشفى العودة بجباليا الى ثكنة عسكرية
التاريخ
12/19/2023 4:31:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 كانون الأول (بترا) - أكدت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي حولت مستشفى العودة بجباليا شمال قطاع غزة الى ثكنة عسكرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور اشرف القدرة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز 240 شخصا منهم 80 من الطواقم الطبية و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء ولا طعام ولا دواء وتمنع الحركة بين الاقسام.
وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت 6 من كوادر المستشفى على رأسهم مديرها الدكتور احمد مهنا بالاضافة الى مريض ومرافق.
-- (بترا)
أ ش/أ أ/ب ط
19/12/2023 11:50:17
MENAFN19122023000117011021ID1107623982
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