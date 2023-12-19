الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة إن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، مؤكدة الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في القطاع.
وأضافت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 70 يوما.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ 74 ، حيث واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وارتكابه المجازر بحق المدنيين.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على القطاع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، جلهم من النساء والأطفال.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
19/12/2023 11:44:04
MENAFN19122023000117011021ID1107623981
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