الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة إن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، مؤكدة الحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في القطاع.

وأضافت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 70 يوما.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ 74 ، حيث واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وارتكابه المجازر بحق المدنيين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على القطاع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، جلهم من النساء والأطفال.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

19/12/2023 11:44:04