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أوتشا: نحو 300 نازح استشهدوا بملاجئ الأونروا منذ بدء الحرب على غزة

12/19/2023 4:31:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، استشهاد 297 نازحا على الأقل، لجأوا إلى منشآت وكالة "الأونروا" في غزة خلال الفترة بين 7 تشرين الأول الماضي و 16 كانون الأول الجاري.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، إن " 297 نازحا استشهدوا على الأقل، وأصيب 1032 آخرون لجأوا إلى منشآت وملاجئ الأونروا، وأن العديد من مدارس الأونروا في القطاع تضررت".
وبحسب البيان أن "70 من المدارس المتضررة هي مدارس تابعة للأونروا، منها 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ للنازحين داخليا. مؤكدا تعرض العديد منها بما في ذلك مدارس الأونروا، للقصف المباشر بالغارات الجوية الإسرائيلية أو قذائف الدبابات".
وبحسب المنظمة نزح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة، من أنحاء القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم حوالي 1.4 مليون لجأوا إلى منشآت الأونروا.
وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق، أن المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غزة أصبحت الآن المنطقة الأكثر كثافة سكانية في القطاع، حيث بلغت 12.000 شخص لكل كيلومتر مربع، بعد وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى هناك بحثا عن الأمان منذ الثالث من كانون الأول الجاري.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على القطاع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.
--(بترا)
رصد/أغ /أ م / س س
19/12/2023 11:40:34

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