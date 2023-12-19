الميثاق الوطني ينظم جلسة حوارية عن الحرب على غزة وتداعياتها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول(بترا)- أكد وزير الخارجية السابق العين ناصر جودة، الدور الكبير الذي لعبه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التأثير الإيجابي على مواقف دول العالم وشعوبها إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة، ما شكل ضغطا على صناع القرار، ودفع البعض منها إلى تعديل وتغيير مواقفها المنحازة لصالح إسرائيل.

وقال خلال جلسة حوارية نظمها حزب الميثاق الوطني بعنوان "الحرب في غزة والتداعيات أردنيا وإقليميا" مساء أمس الاثنين، إن قوة الأردن في تماسك جبهته الداخلية، وتلاحم وتماسك شعبه وجيشه وأجهزته الأمنية خلف قيادته، وهذه القوة والتماسك هي قوة لفلسطين في الوقت ذاته.

وأضاف خلال الجلسة التي أدارها مساعد أمين عام الحزب لشؤون الشباب الدكتور جمال الرقاد، بحضور رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور يعقوب ناصر الدين، وأمين عام الحزب الدكتور محمد المومني، وأعضاء المجلس المركزي، والهيئة العامة، والمؤازرين للحزب، إن قدر الأردن أن يعيش في منطقة لا تخلو من الأزمات تاريخيا، فعاش حروبا وصراعات وأزمات سياسية وأمنية واقتصادية، لكنه خرج منها أكثر قوة وصمودا بفضل حكمة قيادته، ولحمة أبناء شعبه والتفافه حول قيادته وجيشه وأجهزته الأمنية.

وأوضح أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن قضية مركزية ثابتة، وهو ما يؤكده دائما جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يمثل صوت الحكمة والعقلانية والحق، وأثبت للجميع ضرورة العودة إلى التركيز على حل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية في إطار زمني محدد.

وبين أن حل الدولتين طرح ثابت بالنسبة للأردن لينعم الشعب الفلسطيني بالأمان بعد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني بحيث تكون الدولة قابلة للحياة، ومتواصلة جغرافيا، وذات سيادة كاملة على أراضيها، وهذا كله يشكل مصلحة أردنية عليا.

وقال إن الأردن واثق من نفسه، ويلتف حول قيادته، وجيشه، وأجهزته الأمنية، ودائما قوي متماسك، وفي قوة الأردن أكبر دعم للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، ولا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها.

وأكد أن محاولات التهجير القسري في غزة نحو مصر، والضفة الغربية نحو الأردن، مرفوض من قبل الأردن، ويتصدى له بكل عزم وقوة وتأثير سياسي في العالم، مشيرا إلى ما نشهده اليوم من حرب غير مسبوقة على أهلنا في قطاع غزة من حيث القصف والتدمير، وقتل النساء والأطفال والمدنيين، حتى وصلت نسبة الضحايا بين النساء والأطفال إلى 70 بالمئة، الأمر الذي دعا أمين عام الأمم المتحدة لاستخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لخطورة الأوضاع الإنسانية في غزة.

وحذر جودة من سيناريو إيقاف الحرب والعودة لما قبل السابع من تشرين الأول، والأسوأ من ذلك الاستمرار بتدمير غزة، وقتل أهلها وتشريدهم.

ولفت إلى أن الحرب لم تبدأ في السابع من تشرين الأول كما روج البعض، وإنما قبل ذلك بعقود حيث لا يجوز لنا النظر لهذا التاريخ على أنه بداية الصراع، وإنما هو محطة من محطات صراع تاريخي، الأمر الذي اتضح لكثير من الدول فأصبح هناك تغير في المواقف العالمية تجاه ما يحدث في فلسطين المحتلة.

وأكد أهمية دور الولايات المتحدة القوة الأكبر تأثيرا على إسرائيل، للضغط باتجاه التركيز على أفق سياسي مرتبط بمدد وإطار زمني، لأنه دون ذلك لن يكون هنا حل، أو العودة إلى ما قبل السابع من تشرين الأول.

وشدد على أن كل ما يعد به ساسة إسرائيل من تحقيق الأمن لن يكون على حساب السلام العادل والشامل، ولن تنفع إقامة الحواجز وبناء الجدران العازلة والاستيطان، أو التشريد والقتل، أو الدمار سيجلب الأمن لهم.

وأكد أن الموقف الأردني يعمل من منطلق واحد، وهو مصلحته العليا، ومصلحة شعبه، وأمنه واستقراره، وذلك من خلال إقامة الدولة الفلسطينة المستقلة ذات السيادة المتواصلة جغرافيا، فذلك مصلحة عليا للأردن.

ولفت إلى أن القضايا المتعلقة بالحل النهائي للصراع تستوجب وجود الأردن على طاولة المفاوضات، فلا يمكن أن يكون هناك مفاوضات وحلول دون الأردن في ظل قضايا رئيسة تتعلق بالقدس الشريف والمقدسات، ورسم الحدود، وحق العودة، واللاجئين، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأردن ومصلحته العليا، دون أن يفرض نفسه نيابة عن الشعب الفلسطيني، وإنما مساند له.

--(بترا)

ن ن/ف ج

19/12/2023 11:43:03