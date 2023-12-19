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الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا

12/19/2023 4:31:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 كانون الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،صباح اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 28 فلسطينيا .
وأعلن نادي الاسير الفلسطيني، في بيان،ان مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة والقدس، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقالات طالت هؤلاء المواطنين.
--(بترا)
م ف /اص / س س
19/12/2023 11:32:25

MENAFN19122023000117011021ID1107623978

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