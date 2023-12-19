المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 يستمر بتقديم خدماته للمرضى في خان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا) - واصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 جنوب قطاع غزة ومنذ اليوم الأول لافتتاح المستشفى، تقديم الخدمات للجرحى والمصابين والمرضى، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقامت الكوادر الطبية منذ اليوم الأول ولغاية الآن بتقديم الخدمة الطبية لـ 8492 حالة، وإجراء 1464 عملية جراحية صغرى تشمل الجروح والحروق واستئصال الشظايا، و122 عملية جراحية كبرى أبرزها عمليات جراحة الدماغ والأعصاب والكسور المعقدة، وجراحة الوجه والفكين والتجميل، وجراحة الأوردة الدموية والشرايين، واستقبال 38 من الأطفال الخدّج.

كما قامت الفرق الطبية المختصة بإجراء عمليات نوعية أبرزها، إجراء عملية لمصابة بشظية في الرأس أدت إلى كسر مع إزاحة في الجمجمة، وكسور متهتكة في عظام محاجر العين والوجه مع نزيف دماغي وتهتك في المادة الدماغية، إضافةً إلى ترميم للعظم بواسطة الصفائح ووقف النزيف وازالة الشظايا من داخل الدماغ، والحالة الصحية للمريضة جيدة جداً.

وتأتي هذه الجهود المستمرة والمبذولة رغم الظروف الصعبة المحيطة ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في القطاع.

-- (بترا)

ل م/اص/ب ط

19/12/2023 11:42:24