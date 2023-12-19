المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 يستمر بتقديم خدماته للمرضى في خان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا) - واصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 جنوب قطاع غزة ومنذ اليوم الأول لافتتاح المستشفى، تقديم الخدمات للجرحى والمصابين والمرضى، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وقامت الكوادر الطبية منذ اليوم الأول ولغاية الآن بتقديم الخدمة الطبية لـ 8492 حالة، وإجراء 1464 عملية جراحية صغرى تشمل الجروح والحروق واستئصال الشظايا، و122 عملية جراحية كبرى أبرزها عمليات جراحة الدماغ والأعصاب والكسور المعقدة، وجراحة الوجه والفكين والتجميل، وجراحة الأوردة الدموية والشرايين، واستقبال 38 من الأطفال الخدّج.
كما قامت الفرق الطبية المختصة بإجراء عمليات نوعية أبرزها، إجراء عملية لمصابة بشظية في الرأس أدت إلى كسر مع إزاحة في الجمجمة، وكسور متهتكة في عظام محاجر العين والوجه مع نزيف دماغي وتهتك في المادة الدماغية، إضافةً إلى ترميم للعظم بواسطة الصفائح ووقف النزيف وازالة الشظايا من داخل الدماغ، والحالة الصحية للمريضة جيدة جداً.
وتأتي هذه الجهود المستمرة والمبذولة رغم الظروف الصعبة المحيطة ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في القطاع.
-- (بترا)
ل م/اص/ب ط
19/12/2023 11:42:24
MENAFN19122023000117011021ID1107623977
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