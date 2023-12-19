(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19كانون الاول (بترا)- نظمت كلية العلوم التربوية بجامعة الزرقاء ندوة حوارية بعنوان " التجديدات التربوية"،ومسار التعليم المهني، بهدف ربط التعلم بالحياة العملية ، قدمها مدير التربية والتعليم للواء الجامعة عبدالحكيم الشوابكة.
ووفقا لبيان الكلية اليوم الثلاثاء، قدمت الندوة التي حضرها مدير مديرية النشاطات بوزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل طويقات ومدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أُسامة شديفات، بإدارة عميد كلية العلوم التربوية الدكتور رضا المواضية، توضيحًا للتجديدات التربوية في الأردن والتوأمة بالتدريب.
وتطرقت الى طرح الوزارة للتعليم المتمازج خلال المرحلة القادمة، بالإضافة الى الحديث عن مسار التعليم المهني والتقني (BTEC) والتوسع به مستقبلاً واستخدام التكنولوجيا.
وأشار المنتدون إلى مواكبة الوزارة للتجديدات التربوية ومواجهة التحديات العالمية ومشاكل الفاقد التعليمي وأثره على التعليم في الأردن، ودور كليات التربية في إعداد المعلمين إعدادًا ناحجًا.
وأكد الدكتور المواضية خلال الندوة، أن عقد هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة محاضرات تعقدها الكلية لخدمة للمجتمع المحلي وانسجاماً مع الخطة الوطنية للتوجيه المهني في وزارة التربية والتعليم.
--(بترا)
ع س/أ أ / س س
19/12/2023 11:23:55
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