MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19كانون الاول (بترا)- نظمت كلية العلوم التربوية بجامعة الزرقاء ندوة حوارية بعنوان " التجديدات التربوية"،ومسار التعليم المهني، بهدف ربط التعلم بالحياة العملية ، قدمها مدير التربية والتعليم للواء الجامعة عبدالحكيم الشوابكة.

ووفقا لبيان الكلية اليوم الثلاثاء، قدمت الندوة التي حضرها مدير مديرية النشاطات بوزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل طويقات ومدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أُسامة شديفات، بإدارة عميد كلية العلوم التربوية الدكتور رضا المواضية، توضيحًا للتجديدات التربوية في الأردن والتوأمة بالتدريب.

وتطرقت الى طرح الوزارة للتعليم المتمازج خلال المرحلة القادمة، بالإضافة الى الحديث عن مسار التعليم المهني والتقني (BTEC) والتوسع به مستقبلاً واستخدام التكنولوجيا.

وأشار المنتدون إلى مواكبة الوزارة للتجديدات التربوية ومواجهة التحديات العالمية ومشاكل الفاقد التعليمي وأثره على التعليم في الأردن، ودور كليات التربية في إعداد المعلمين إعدادًا ناحجًا.

وأكد الدكتور المواضية خلال الندوة، أن عقد هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة محاضرات تعقدها الكلية لخدمة للمجتمع المحلي وانسجاماً مع الخطة الوطنية للتوجيه المهني في وزارة التربية والتعليم.

--(بترا)

ع س/أ أ / س س

19/12/2023 11:23:55