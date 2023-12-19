الاحتلال يفجر منزلا في عقربا جنوب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 19 كانون الأول (بترا) - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل، في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة، الذي يقع في بناية مكونة من 3 طوابق في حارة الديرية، قبل أن تقوم بتفجيره.
ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان الفلسطينيين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة 14 مواطنا بالاختناق، فيما منعت تلك القوات سيارات الإسعاف من تقديم العلاجات للمصابين.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
19/12/2023 11:09:26
MENAFN19122023000117011021ID1107623975
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