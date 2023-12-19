الاحتلال يفجر منزلا في عقربا جنوب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 19 كانون الأول (بترا) - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل، في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة، الذي يقع في بناية مكونة من 3 طوابق في حارة الديرية، قبل أن تقوم بتفجيره.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان الفلسطينيين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة 14 مواطنا بالاختناق، فيما منعت تلك القوات سيارات الإسعاف من تقديم العلاجات للمصابين.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

19/12/2023 11:09:26