Tuesday, 19 December 2023 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يفجر منزلا في عقربا جنوب نابلس

12/19/2023 4:31:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 19 كانون الأول (بترا) - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل، في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة، الذي يقع في بناية مكونة من 3 طوابق في حارة الديرية، قبل أن تقوم بتفجيره.
ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في بلدة عقربا، طالت عددا من الشبان الفلسطينيين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة 14 مواطنا بالاختناق، فيما منعت تلك القوات سيارات الإسعاف من تقديم العلاجات للمصابين.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
19/12/2023 11:09:26

MENAFN19122023000117011021ID1107623975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث