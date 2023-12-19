عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الاسرائيلي لمخيم جباليا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 كانون الأول (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين نتيجة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمربع سكني "بلوك 2" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.

ومع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ74، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة بالقطاع، إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المدنيين.

-- (بترا)

ا ش/اص/ب ط

19/12/2023 11:07:57

