عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الاسرائيلي لمخيم جباليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 كانون الأول (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين نتيجة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمربع سكني "بلوك 2" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة.
ومع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ74، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة بالقطاع، إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.
وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المدنيين.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
19/12/2023 11:07:57
MENAFN19122023000117011021ID1107623974
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