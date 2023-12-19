مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 19 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها القمعية والعسكرية على أبواب البلدة القديمة والأقصى المبارك.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

19/12/2023 10:59:36