مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 19 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها القمعية والعسكرية على أبواب البلدة القديمة والأقصى المبارك.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
19/12/2023 10:59:36
MENAFN19122023000117011021ID1107623973
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