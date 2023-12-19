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الأورومتوسطي: 98% من سكان غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء

12/19/2023 4:31:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 98 بالمئة من سكان قطاع غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء.
وأضاف المرصد في دراسة له نشرها اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي، أن 71 بالمئة من سكان القطاع يعانون من مستويات حادة من الجوع، مشيرا إلى أن 64 بالمئة من سكان قطاع غزة يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.
وبين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة.
وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمدًا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية" يرتقي إلى جريمة حرب.
ودعا الأورومتوسطي إلى تحرك دولي حاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ 74 ، حيث واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وارتكابه المجازر بحق المدنيين.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء الحرب على القطاع إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.
--(بترا)
رصد/أغ /س س
19/12/2023 10:58:25

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