إقرار الخطة الوطنية لرصد التقدّم في تنفيذ استراتيجية السكّان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- أقرّت اللجنة التوجيهية والفنية للاستراتيجية الوطنية للسكان الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدّم في تنفيذ الاستراتيجية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للسكان أمس، لأعضاء اللجنة المكونة من ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء.

وتمثلت أهم التوصيات العامة للخطة الوطنية، تأكيد أهمية تنفيذ السياسات الخاصة بدمج قضايا السكان في جميع الاستراتيجيات الوطنية، اذ سيسهم تنفيذها بتعزيز ودعم ونجاح تحقيق أهداف ومخرجات ونتائج الاستراتيجية، وذلك يُترجم من خلال توفّر الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى أهمية توفير البيانات والأدلة التي يُستند إليها في دعم القرار والمتابعة والتقييم من خلال جمع البيانات وإجراء الأبحاث.

ويأتي إعداد الخطة استناداً إلى الدور التنسيقي للمجلس في رصد ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزاراء عام 2021 كوثيقة وطنية، وتكليف الجهات المعنية بالعمل بما جاء فيها، وتضمين ما يرتبط بعمل هذه الجهات من مُدخلات هذه الاستراتيجية في الخطط والبرامج القائمة و/أو المستقبلية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان.

وعرض أمين عام المجلس، الدكتور عيسى المصاروة، لاحدث المُستجدات في المشهد الديموغرافي في الأردن، مؤكداً أن تحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية للسكان يتطلّب رصد مدى التقدّم في تحقيق السياسات المرتبطة بها ومتابعتها على المستوى الوطني، من خلال مراقبة أداء المؤشرات المختلفة التي تعكس الأوضاع السائدة في جميع القطاعات، ومدى تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات، حيث تعدّ هذه المرحلة ضروريةً لمعرفة العقبات التي تحول دون تقدّم السياسات الخاصة بالاستراتيجية.

كما عرضت مساعدة الأمين العام للمجلس رانيا العبادي، الهدف من إعداد الخطة الوطنية، والمتمثل في توفير آلية عملية يستخدمها المجلس في رصد ومتابعة تحقق سياسات الاستراتيجية بنهج تنسيقي وتشاركي مع جميع الجهات المعنية، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في "جميع السكان يتمتعون بحياة صحية واجتماعية كريمة وفرص متكافئة في المشاركة الاقتصادية".

وقالت العبادي، إن المجلس انتهج في إعداد الخطة الوطنية، مبدأ العمل التشاركي مع مختلف الجهات المعنية، من خلال إجراء المراجعة التحليلية لوثيقة الاستراتيجية، والبناء على جميع الوثائق والاستراتيجيات المتعلقة، بها ومراجعة الإطار المنطقي للأهداف الاستراتيجية المرجوة والسياسات المتوقعة من التدخّلات ضمن كل هدف.

وأضافت أنه تم مراجعة وتنقيح مصفوفة السياسات العامة والمبادرات التي ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعوام (2022-2025)، وتطوير مصفوفة مؤشرات الرصد والمتابعة، وتحديد المستهدفات لكل مؤشر من خلال الاسترشاد بمستهدفات أهداف التنمية المستدامة، والأهداف الواردة في الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، وإعداد بطاقات تعريفية خاصة بالمؤشرات توضح مرجعية المؤشر وقيم سنة الأساس والمستهدفات خلال سنوات تنفيذها.

إلى ذلك، قدّمت منسقة برامج النوع الاجتماعي في المجلس، جوانا سماوي، آلية رصد مؤشرات الأداء والنماذج ذات العلاقة بعملية الرصد وآلية إعداد ونشر تقارير الرصد والمتابعة الدورية والخطوات اللاحقة، حيث يعتمد المجلس آلية رصد تشاركية مع الجهات الشريكة لتحقيق فعالية رصد ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية.

--(بترا)

وز/أ م / س س

19/12/2023 10:54:57