ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.2 بالمئة

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.2 بالمئة
التاريخ
12/19/2023 4:31:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة تحقيق مكاسبها من الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.12 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها اليوم ، 14 سنتا إلى 72.61 دولار للبرميل.
وارتفع عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.91 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
19/12/2023 10:13:40
MENAFN19122023000117011021ID1107623970
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