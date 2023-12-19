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ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 0.2 بالمئة

12/19/2023 4:31:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة تحقيق مكاسبها من الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.12 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها اليوم ، 14 سنتا إلى 72.61 دولار للبرميل.
وارتفع عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.91 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
19/12/2023 10:13:40

MENAFN19122023000117011021ID1107623970

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