111 قتيلاً جراء زلزال قوي في الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا)-لقي ما لا يقل عن 111 شخصا مصرعهم جراء زلزال ضرب شمال غربي الصين بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر.
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تم الإبلاغ في البداية عن إصابة 220 شخصاً بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية في وقت متأخر أمس الاثنين.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الهزة بلغت 5.9 درجة، موضحة انه وقع الساعة 11:59 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.
وبلغ عدد الضحايا 100 شخص على الأقل في مقاطعة جيشيشان في قانسو، فيما أعلنت مقاطعة تشينجهاي المجاورة تسجيل 11 وفاة.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
19/12/2023 09:28:14
MENAFN19122023000117011021ID1107623969
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