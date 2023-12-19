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111 قتيلاً جراء زلزال قوي في الصين

12/19/2023 4:31:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا)-لقي ما لا يقل عن 111 شخصا مصرعهم جراء زلزال ضرب شمال غربي الصين بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر.
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تم الإبلاغ في البداية عن إصابة 220 شخصاً بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية في وقت متأخر أمس الاثنين.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الهزة بلغت 5.9 درجة، موضحة انه وقع الساعة 11:59 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.
وبلغ عدد الضحايا 100 شخص على الأقل في مقاطعة جيشيشان في قانسو، فيما أعلنت مقاطعة تشينجهاي المجاورة تسجيل 11 وفاة.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
19/12/2023 09:28:14

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