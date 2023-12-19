عين على القدس يرصد تصاعد مضايقات الاحتلال للمقدسيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا) - رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المقدسيون نتيجة للمضايقات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال وقواته، بالتزامن مع حربها الوحشية على قطاع غزة.

ووفقاً لتقرير البرنامج المصور في القدس، فإن الخناق على المقدسيين يشتد بوتيرة متصاعدة يومياً، نتيجة الممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم في ظل حرب الإبادة الوحشية التي تشنها على قطاع غزة، حيث ألقت الحرب بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية في القدس.

وأضاف التقرير أن ممارسات الاحتلال ضد المقدسيين وصلت إلى حد حرمانهم من مقاعد الدراسة، مشيراً إلى ما حصل مع الأخوين أحمد وأيهم السلايمة، القاطنين في وادي حي قدوم في القدس المحتلة، حيث يخضع أيهم للحبس المنزلي منذ عدة شهور، فيما تم إطلاق سراح أحمد في صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس قبل 3 أسابيع، إلا أن والدهم تلقى بلاغاً لحظة عودتهم إلى المدرسة، يتضن قراراً بمنعهم من الرجوع إلى مقاعدعهم الدراسية بقرار من وزارة المعارف التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من إجراءاتها بحق المقدسيين، حيث استمرت بعد إغلاق المسجد المبارك، بملاحقة الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي ومعاقبتهم بالضرب والاعتقال والإبعاد، بهدف تكميم أفواههم ومنعهم من إيصال ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين للعالم.

وقال الصحفي الفلسطيني فايز أبو رميله، إن قوات الاحتلال قامت يوم الجمعة بالاعتداء المباشر على الصحفيين، ومنعهم من التغطية بالرغم من تعريف الصحفيين بأنفسهم وإبرازهم الوثائق التي تثبت ذلك، سعياً من قوات الاحتلال لتغطية جرائمها ومحاولة إخفائها عن العالم.

وأشار التقرير إلى أن التوتر القائم في القدس يأتي بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية على نحو سيء جداً، حيث أن معدل البطالة وصل إلى مستويات قياسية، وتدنت القوة الشرائية بشكل كبير، بالتزامن مع فصل عدد كبير من المقدسيين من أعمالهم بسبب وبدون سبب، منذ بدء الحرب الهمجية والوحشية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

من جهته، قال الكاتب والمحلل المقدسي محمد جادالله، إن كل الإجراءات التي كانت في السابق "قمعية"، تمثلت باعتداءات متواصلة واقتحامات، ولكنها بعد 7 تشرين الأول تحولت بشكل يجعل حياة المقدسيين صعبة جداً، مضيفاً أن المدينة تحولت إلى ثكنة عسكرية، وبعد الساعة الخامسة تصبح "مدينة أشباح"، وأن الجو السائد هناك هو "غياب الأمان"، حيث أن حياة الإنسان غير آمنة ولا أحد يخرج من بيته إلى أي مكان يستطيع أن يضمن عودته، لأنه يمكن الاعتداء عليه من قبل الشرطة أو الجيش والمستوطنين، خصوصاً بوجود الحواجز في كل مكان من المدينة.

وأضاف أنه في ظل انعدام الأمن في القدس، وصعوبة الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، تحددت الحركة وتوقفت العجلة الاقتصادية، وزاد ذلك صعوبة ما تتعرض له المدينة من عمليات هدم ومصادرة وزيادة في فرض الضرائب ومداهمة كل الأماكن التجارية فيها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قبل 7 تشرين الأول تخشى أي تحرك في القدس، لأنها تعتبر هذه المدينة حجر الزاوية في الصراع، وتعي أن أهل القدس متمسكون بها وأن شرارات الانتفاضات والمقاومة عادة تبدأ منها، أما بعد إعلان الاحتلال حربه على غزة، فقد أصبح الأمر أسوأ بكثير، لأن الاحتلال يعي تماماً بأن أي شيء يخرج من القدس يمكنه تغيير مجرى الصراع.

ونوه جادالله، إلى أن المقدسيين يواجهون "فلتان" ووحشية قطعان المستوطنين، الذين يعيشون وفق معتقدات تقول بأنه يجب استعباد وقتل كل من هو ليس يهودياً، وهم يسعون بكل جهد لإخراج الفلسطينيين من أرضهم، لافتاً إلى أن ما يحدث في غزة يعد دليلا واضحا على مخططاتهم.

-- (بترا)

أ ن/أ م/ب ط

19/12/2023 08:49:47