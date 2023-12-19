الجيش الاسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه في حربه على غزة إلى 468

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجندي من وحدة ياهلوم في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلاه منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 468 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

19/12/2023 08:25:39