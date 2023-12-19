الجيش الاسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه في حربه على غزة إلى 468

الجيش الاسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه في حربه على غزة إلى 468
التاريخ
12/19/2023 4:31:23 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجندي من وحدة ياهلوم في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلاه منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 468 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
19/12/2023 08:25:39
MENAFN19122023000117011021ID1107623966
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