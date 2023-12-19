جنة الحب أغنية جديدة لأصالة تطرحها بعد أيام

MENAFN - Youm7) انتهت الفنانةأصالةمن تسجيل أغنية جديد بعنوان "جنة الحب" وتنوى طرحها خلال أيام على كل المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية تزامنًا مع احتفالات العام الجديد والأغنية من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي،ألحان فايز السعيد.

أصالة

وكانت المطربة

أصالة



قد طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن كريم أحمد، والموزع الموسيقي كريم أسامة، ومهندس الصوت محمد صقر، وتقول كلمات الأغنية: "كل الأخبار الحلوة اللي تفرح جاتلي علي أيديك ديمًا بتكون وش السعد عليا وبتفائل بيك أنت اللي عندي مهم مافيش حد تاني أهم كل الناس جنمبك دول يجو إيه بقي هاتجنني ياعم مش كل الرزق بيبقي فلوس أو خير و بيتردلك ده ساعات بيكون علي هيئة ناس علشان تيجي وتطمنك تيجي وبتسعدك من غير ما بتستأذنك قبلك مكانتش حياتي فأحسن حال ده أنا يامه عانيت كان عندي انا 100 عقده من الناس شوفتك كده واتفكيت كده الدنيا بدأه تحن بشاير دلع بتهل اول مابشوفك قلبي يدق كأنه جرس بيرن”