عرض فيلم أبو نسب فى 23 دولة حول العالم أمريكا وبريطانيا وألمانيا والخليج

MENAFN - Youm7) كشف النجم محمد إمام، عن البوستر الدعائى الخاص به لفيلم "أبو نسب" المقرر طرحه فى دور العرض المصرية يوم 21 ديسمبر الحالى ويوم 28 من نفس الشهر فى جميع الدول العربية، كما كشف عن الدول المقرر عرض الفيلم فيها، وهى كالتالى، السعودية، الكويت، الإمارات، عمان، قطر، تونس، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، المغرب، ليبيا، أمريكا، كندا، بريطانيا، أستراليا، تركيا، نيوزلندا، المانيا، السويد، لكسمبورج، بلجيكا، النرويج، سويسرا، النمسا، الدرانمارك، هولندا،فنلندا، اليونان، ايرلندا.





ابو نسب





فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث

في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.





ويجمع

فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.





وفى سياق آخر انتهى محمد إمام مؤخراً من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد لفيلم "شمس الزناتى" الذى يعد إمام تقديمه بعالجة جديدة.



