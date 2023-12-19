مارفل تتخلى عن جوناثان ماجورز بسبب حكم المحكمة.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) حكمت هيئة محلفين في مانهاتن على الممثل العالمى جوناثان ماجورز بأنه مذنب بارتكاب اعتداء متهور من الدرجة الثالثة ومذنب بالتحرش بعد محاكمة استمرت أسبوعين نتجت عن حادثة وقعت في مارس الماضى، بين الممثل وحبيبته السابقة جريس جباري، ومن ثم أعلنت شركة مارفل التخلي عن ماجورز.

قبل اعتقاله في مارس الماضى، انضم مايجورز كشخصية رئيسية في عالم مارفل السينمائي، حيث قام الاستوديو المملوك لشركة ديزني ببناء قصته الحالية بالكامل حول كانج الفاتح، الشرير الذي يسافر عبر الزمن في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania لهذا العام بالإضافة إلى كلا موسمي Loki، وكان على وشك بطولة فيلم Avengers: The Kang Dynasty، المقرر عرضه في الأول من مايو 2026.

كان ماجورز يعتبر أحد أفضل الممثلين الصاعدين في هوليوود، بالإضافة إلى فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania، قام ببطولة فيلم Creed III في عام 2023، وبرز لأول مرة مع فيلم The Last Black Man في سان فرانسيسكو، واستمر في لعب دور البطولة في Devotion وLovecraft Country وThe Harder They Fall وDa 5 Bloods.







