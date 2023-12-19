إغلاق التصويت على القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار والإعلان عنها الخميس

MENAFN - Youm7) تم إغلاق فترة التصويت على القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار ، منذ ساعات، على أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المتأهلين للتصفيات النهائية في 10 فئات: الأفلام الوثائقية الطويلة (15)، الموضوع الوثائقي القصير (15)، الأفلام الطويلة الدولية (15)، الماكياج وتصفيف الشعر (10)، الصوت (10)، الموسيقى التصويرية الأصلية ( 15)، الأغنية الأصلية (15)، فيلم الرسوم المتحركة القصير (15)، فيلم الحركة الحية القصير (15)، والمؤثرات البصرية (10) – يوم الخميس 21 ديسمبر الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ومن المتوقع رؤية العديد من المتنافسين على جائزة أفضل فيلم، بما في ذلك فيلم الكوميديا ​​"Barbie" للمخرجة جريتا جيرويج، وفيلم السيرة الذاتية التاريخي لكريستوفر نولان "Oppenheimer". عندما يتعلق الأمر بـ "Barbie"، نتوقع ستة إشارات للفيلم، بما في ذلك ثلاث من أغانيه - "Dance the Night" و"I'm Just Ken" و"What Was I Made For".

الأوسكار





يجب أن يتناسب فيلما الرسوم المتحركة المتنافسان "The Boy and the Heron" و"Spider-Man: Across the Spider-Verse" بشكل جيد مع فئة الموسيقى الأصلية لمؤلفيها جو هيسايشي ودانيال بيمبرتون، ومن المتوقع أيضًا أن يصل فيلم Spider-Verse إلى القوائم المختصرة للمؤثرات الصوتية والمرئية، مما سيساعده فقط في البحث عن ترشيح لأفضل فيلم.

وبصرف النظر عن الأفلام القصيرة، فإن السباق الوثائقي الطويل هو الأكثر صعوبة في التنبؤ من بين القوائم المعلقة، واستنادًا إلى المحادثات مع الناخبين والاستراتيجيين، هناك سبع ميزات فقط تشعر بأنها "آمنة" للتأهل، وبعضها يتمتع بمساعدة إضافية تتمثل في التنافس في فئة الميزات الدولية، ومن بين هذه الأفلام فيلم "أربع بنات" لكوثر بن هنية من تونس، و" Days in Mariupol 20 " لمستيسلاف تشيرنوف من أوكرانيا، من المتوقع أن يكون فيلم "The Mother of All Lies" لأسماء المدير موجودًا في قائمة الأفلام الوثائقية فقط، في حين من المتوقع أن يكون فيلم الرسوم المتحركة "The Peasants" لدوروتا كوبيلا اختيارًا بديلاً للفيلم الدولي.

كما يُظهر الناخبون الأوروبيون دعمهم بطرق غير متوقعة، مما يشير إلى إدراج فيلم " Apolonia, Apolonia" للمخرجة ليا جلوب، والذي يمكن أن يصبح أيضًا الفيلم المفضل لدى بافتا في المستقبل.

عندما يتعلق الأمر بفئة الأفلام الطويلة الدولية، والتي يختار عدد غير معروف من الأعضاء المشاركة فيها، فقد تمكنت من تضييق نطاق التضمين المحتمل إلى 13 فيلمًا، والتي تشمل "The Zone of Interest" في المملكة المتحدة، و" The Taste of Things " في فرنسا، و" Fallen Leaves" في فنلندا، ومن الممكن أن يأتي دخول متأخر محتمل من فيلم "وداعا جوليا" السوداني، والذي حظي بإقبال كبير من صناع الذوق واستضافته المنتجة التنفيذية لوبيتا نيونجو.



