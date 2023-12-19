إسعاد يونس تعلن انتهاء تصوير فيلمها الجديد عصابة عظيمة

MENAFN - Youm7) كشفت الفنانة إسعاد يونس من خلال صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن انتهاء تصوير فيلمها الجديد "عصابة عظيمة "، حيث نشرت فيديو لها من داخل الكواليس، قائلة: "الحمدلله وعلى خيرة الله، عملنا فركش عصابة عظيمة".

يذكر أن طرح صناع فيلم "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس البوستر التشويقي الرسمي للعمل، استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وظهرت إسعاد متصدرة البوستر، وحولها كل من: محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، رنا رئيس، كما كشفت عن طرح الفيلم في السينمات المختلفة يناير المقبل.





عصابة عظيمة

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.