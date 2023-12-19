طريقة عمل الخضار السوتيه بحيل الشيفات المحترفين.. هيبقى رطب ولذيذ

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- Youm7) الخضار من أفضل المكونات الغذائية التي لا غني عنها في اليوم، ويمكن تناول الخضار بأكثر من طريقة ولكن تعتبر من أفضل الطرق هي طريقة الخضار على البخار فهي صحية بشكل كبير جدًا وتمد صاحبها بطاقات وفوائد عديدة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل الخضار على البخار بتريكات خفيفة تجعله ذات مذاق جذاب ورطب على طريقة الشيف مي صيام.
الخضار السوتيه بطريقة خفيفة
طريقة عمل الخضار على البخار: المكونات:
ربع كيلو كوسة مقطعة قطع طويلة
ربع كيلو بسلة
ربع كيلو جزر قطع طويلة
ربع كيلو بطاطس مقطع بشكل الطولي
ربع كيلو بروكلي
ربع كيلو فاصوليا خضراء
ملح وفلفل اسود
مكعبين زبدة
3
فصوص ثوم مفروم
طريقة تحضيرالخضار على البخار
يغسل الخضار جيدا ويقطع حجم واحد قدر المستطاع
ثم ضعيه في مصفاة كبيرة ويوضع فوق حلة بها ماء مغلي
ثم يغطي الخضار ويترك على البخار حتي ينضج مع مراعاة
نقص الماء من وقت لأخر
عندما ينضج الخضار يوضع في طبق
ثم تقلب الزبدة في الملح والفلفل الأسود والثوم
ثم توضع الزبدة على الخضار وهو ساخن و تقلب جيدا ويقدم
من الممكن تشويح الخضار مع الزبدة والثوم على النارلإضافة طعم
مختلف على حسب الرغبة.
أيضًا يمكن تقديمه في وجبات الدايت فهو من أفضل الأطباق المناسبة والمفيدة، ويمكن تقديمها للأطفال أيضًا
الخضار السوتيه
الخضار السوتيه
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