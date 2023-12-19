حديقة حيوان بروكفيلد الأمريكية تحتفل بعيد ميلاد دب عنده 17 سنة.. صور

MENAFN - Youm7) نظمت حديقة حيوان بروكفيلد يوم خاص جدًا، للاحتفال بعيد الميلاد الـ 17 للدب القطبى هدسون، وقالت حديقة الحيوان إن ظهوره لأول مرة في حديقة الحيوان كان في ديسمبر عام 2006 في مغارة الدب السابقة وكان المفضل لدى الزوار.

الدب يتفحص الهدايا





الدب سون





الدب





ولمساعدته على الاحتفال، حصل على مكافآت خاصة ابتكرها فريق رعاية الحيوانات، بما في ذلك كعكة الثلج المصنوعة مع السمك المفضل لديه والرنجة وحلوى ثلج أخرى مغطاة بالزبيب، وفقا لموقع " cbsnews".

حصل هدسون أيضًا على برميل ملفوف بعناصر من الهدايا المفضلة لديه.

في سياق آخر أدى مقتل دب بني بالقرب من حديقة وطنية إيطالية إلى ترك شبليها بدون أمهما وأثار غضبا في إيطاليا، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأعرب نشطاء حقوق الحيوان عن غضبهم وفزعهم إزاء مقتل الدب في منطقة أبروتسو الجبلية. وكان السكان المحليون، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال صغار، يتوقفون في كثير من الأحيان لمشاهدة الدب وصغاره أثناء التجولات الليلية المتكررة لعائلة الحيوانات في الشوارع القريبة من الحديقة.

ووصفت حديقة أبروتسو ولاتسيو وموليزي الوطنية الدبة التى كانت تدعى " أمارينا - أو الكرز الأسود بالإيطالية - بأنه أحد أكثر الدببة البنية إنتاجًا،

وأطلق

السكان هذا الاسم على هذه الدبة لأن الكرز الأسود كان من بين الأطعمة المفضلة للدب، وفقا لصحيفة كورييري ديلا سيرا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن الرجل الذي أطلق النار على الدب ببندقية في بلدة سان بينيديتو دي مارسي أبلغ الشرطة أن الحيوان كان يمثل خطرا عليه .