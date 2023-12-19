حديقة حيوان بروكفيلد الأمريكية تحتفل بعيد ميلاد دب عنده 17 سنة.. صور

(MENAFN
- Youm7) نظمت حديقة حيوان بروكفيلد يوم خاص جدًا، للاحتفال بعيد الميلاد الـ 17 للدب القطبى هدسون، وقالت حديقة الحيوان إن ظهوره لأول مرة في حديقة الحيوان كان في ديسمبر عام 2006 في مغارة الدب السابقة وكان المفضل لدى الزوار.
الدب يتفحص الهدايا
الدب سون
الدب
ولمساعدته على الاحتفال، حصل على مكافآت خاصة ابتكرها فريق رعاية الحيوانات، بما في ذلك كعكة الثلج المصنوعة مع السمك المفضل لديه والرنجة وحلوى ثلج أخرى مغطاة بالزبيب، وفقا لموقع " cbsnews".
حصل هدسون أيضًا على برميل ملفوف بعناصر من الهدايا المفضلة لديه.
في سياق آخر أدى مقتل دب بني بالقرب من حديقة وطنية إيطالية إلى ترك شبليها بدون أمهما وأثار غضبا في إيطاليا، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.
وأعرب نشطاء حقوق الحيوان عن غضبهم وفزعهم إزاء مقتل الدب في منطقة أبروتسو الجبلية. وكان السكان المحليون، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال صغار، يتوقفون في كثير من الأحيان لمشاهدة الدب وصغاره أثناء التجولات الليلية المتكررة لعائلة الحيوانات في الشوارع القريبة من الحديقة.
ووصفت حديقة أبروتسو ولاتسيو وموليزي الوطنية الدبة التى كانت تدعى " أمارينا - أو الكرز الأسود بالإيطالية - بأنه أحد أكثر الدببة البنية إنتاجًا،
وأطلق
السكان هذا الاسم على هذه الدبة لأن الكرز الأسود كان من بين الأطعمة المفضلة للدب، وفقا لصحيفة كورييري ديلا سيرا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن الرجل الذي أطلق النار على الدب ببندقية في بلدة سان بينيديتو دي مارسي أبلغ الشرطة أن الحيوان كان يمثل خطرا عليه .
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