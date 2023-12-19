باحثون ينتقدون دمى باربى الخاصة بالمجالات الطبية: لم تراع معايير السلامة

(MENAFN
- Youm7)
توجد العديد من دمى بارب المجسدة لمختلف الوظائف، وذلك بهدف تنمية خيال الطفلة، مثل الوظائف الطبية، والتي قام مجموعة من الباحثون بدراستها واتهموها بأنها تتجاهل المعايير المهنية، على الرغم من أن الدمى الشهيرة دائماً ما تظهر وهى مرتدية سماعة الطبيب، إلا أنها تنتهك القواعد الصارمة حيث تظهر بشعر طويل وترتدى حذاء بكعب عالى، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
باربى
وعلى الرغم من وجود العديد من الدمى الشقراء المجسدة لمختلف الوظائف، إلا إن هذه الدراسة اهتمت فقط باختبار مدى صحة صور حياة باربي للعالم والأطباء، حيث شرعت الباحثة كاثرين كلامر، من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، في تحديد أنواع المجالات الطبية والعلمية التي عملت فيها دمى باربي مقارنة بالدمى المهنية الأخرى وتحديد ما إذا كانت تستوفي معايير السلامة السريرية والمخبرية.
دمى باربى
وقامت الباحثة بتحليل 92 دمية مهنية من باربي، بما في ذلك 53 طبيبًا و10 علماء ومدرسي علوم و15 ممرضة و11 طبيب أسنان ومسعفًا واحدًا.
ومجموعة مقارنة مكونة من 65 دمية مهنية لا تحمل علامة باربي التجارية، بما في ذلك 26 طبيبًا و27 عالمًا وسبع ممرضات وطبيبي أسنان ومهندسين وفني تصوير بالرنين المغناطيسي، من يوليو إلى نوفمبر 2023.
دمى طبيبة
وجاءت 98% من دمى الطبيب من ماركة باربي مزودة بسماعات طبية، و 4% فقط كانت ترتدى أقنعة للوجه ولم يكن لديها أي قفازات وأتضح أن أكثر من ثلثي دمى باربي التي تعمل بمجال الطب مصممة بشعراً فضفاضًا، وكان أكثر من نصفهم يرتدون أحذية ذات الكعب العالي، حتى في الأماكن التي لا يُشجع فيها ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.
ومن بين 12 دمية من ماركة باربي العلمية، لم تستوف أي منها جميع متطلبات معدات الحماية الشخصية المناسبة المتعلقة بالشعر والملابس.
واقترحت ساره بارانجي من كلية الطب بجامعة هارفارد، في مقال افتتاحي، أن تصميم باربي متخصصة في علاج الصدمات أو جراحة الأعصاب، على أن تتوافق مع شروط السلامة، حيث قالت: "نحن نشجع ونرحب بتصميم دمية باربي الجراحية، وسيكون من دواعي سرورنا تقديم المشورة لشركة ماتيل بشأن المعدات المصاحبة الصحيحة ومعدات الوقاية الشخصية للتأكد من أن الدمية واقعية وممتعة".
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