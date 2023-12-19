باحثون ينتقدون دمى باربى الخاصة بالمجالات الطبية: لم تراع معايير السلامة

توجد العديد من دمى بارب المجسدة لمختلف الوظائف، وذلك بهدف تنمية خيال الطفلة، مثل الوظائف الطبية، والتي قام مجموعة من الباحثون بدراستها واتهموها بأنها تتجاهل المعايير المهنية، على الرغم من أن الدمى الشهيرة دائماً ما تظهر وهى مرتدية سماعة الطبيب، إلا أنها تنتهك القواعد الصارمة حيث تظهر بشعر طويل وترتدى حذاء بكعب عالى، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

باربى

وعلى الرغم من وجود العديد من الدمى الشقراء المجسدة لمختلف الوظائف، إلا إن هذه الدراسة اهتمت فقط باختبار مدى صحة صور حياة باربي للعالم والأطباء، حيث شرعت الباحثة كاثرين كلامر، من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، في تحديد أنواع المجالات الطبية والعلمية التي عملت فيها دمى باربي مقارنة بالدمى المهنية الأخرى وتحديد ما إذا كانت تستوفي معايير السلامة السريرية والمخبرية.

دمى باربى





وقامت الباحثة بتحليل 92 دمية مهنية من باربي، بما في ذلك 53 طبيبًا و10 علماء ومدرسي علوم و15 ممرضة و11 طبيب أسنان ومسعفًا واحدًا.

ومجموعة مقارنة مكونة من 65 دمية مهنية لا تحمل علامة باربي التجارية، بما في ذلك 26 طبيبًا و27 عالمًا وسبع ممرضات وطبيبي أسنان ومهندسين وفني تصوير بالرنين المغناطيسي، من يوليو إلى نوفمبر 2023.

دمى طبيبة





وجاءت 98% من دمى الطبيب من ماركة باربي مزودة بسماعات طبية، و 4% فقط كانت ترتدى أقنعة للوجه ولم يكن لديها أي قفازات وأتضح أن أكثر من ثلثي دمى باربي التي تعمل بمجال الطب مصممة بشعراً فضفاضًا، وكان أكثر من نصفهم يرتدون أحذية ذات الكعب العالي، حتى في الأماكن التي لا يُشجع فيها ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.

ومن بين 12 دمية من ماركة باربي العلمية، لم تستوف أي منها جميع متطلبات معدات الحماية الشخصية المناسبة المتعلقة بالشعر والملابس.





واقترحت ساره بارانجي من كلية الطب بجامعة هارفارد، في مقال افتتاحي، أن تصميم باربي متخصصة في علاج الصدمات أو جراحة الأعصاب، على أن تتوافق مع شروط السلامة، حيث قالت: "نحن نشجع ونرحب بتصميم دمية باربي الجراحية، وسيكون من دواعي سرورنا تقديم المشورة لشركة ماتيل بشأن المعدات المصاحبة الصحيحة ومعدات الوقاية الشخصية للتأكد من أن الدمية واقعية وممتعة".











