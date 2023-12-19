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وزير الصناعة والتجارة يكلف شريف المواردى رئيساً لهيئة المعارض والمؤتمرات

12/19/2023 4:30:50 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة قرارا بتكليف اللواء شريف المواردي رئيساً لهيئة المعارض والمؤتمرات خلفا للسيدة مي عسل التي رحلت عن منصبها الأيام الماضية.



وهناك عدد من الملفات الحالية على مكتب رئيس هيئة المعارض لعل أبرزها دعم المعارض الخارجية والمباحثات للتحول نحو الدعم الفردي بدلا من الدعم المجمع، وكذلك العمل على خطة للمعارض الدولية من أجل تحقيق نهضة الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة القادمة خاصة وأن القاهرة تضع خطة لزيادة سنوية في الصادرات السلعية تتراوح بين 10 إلي 15% وفق كل قطاع



وتعتبر هيئة المعارض والمؤتمرات أحد الهيئات الرئيسية في وزارة الصناعة والتجارة حيث وافق مجلس الوزراء مطلع العام الجاري على مشروع قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.












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