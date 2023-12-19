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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-12-2023

12/19/2023 4:30:49 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-12-2023،
أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.








وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء.



8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري
8.19
جنيه للشراء.



8.22
جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى بنك مصر
8.19 جنيه للشراء.



8.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي
8.18 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
8.23 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى بنك البركة
8.03
جنيه للشراء.



8.25
جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء.



8.25 جنيه للبيع.












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