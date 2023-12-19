سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 19-12-2023 أمام الجنيه المصرى

(MENAFN
- Youm7) ننشر سعر الريال القطرى
اليوم الثلاثاء 19-12-2023، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
7.80 جنيه للشراء.
8.46 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
8.02 جنيه للشراء.
8.47 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
7.88 جنيه للشراء.
8.49 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي
7.89 جنيه للشراء.
8.49 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى
7.88 جنيه للشراء.
8.51 جنيه للبيع.
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