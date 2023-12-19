سعر جرام الذهب الآن يسجل 2895جنيها.. تطورات جديدة فى الأسواق

MENAFN - Youm7) تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ارتفاع قبل قليل في التداولات الفورية عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب، بعد ارتفاع جميع الأعيرة المتداولة فى السوق بحوالي 15 جنيها قياسا على سعر فتح التداول أمس.أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة:

عيار 24 يسجل 3309 جنيها.

عيار 21 يسجل 2895 جنيهات.عيار 18 يسجل 2481 جنيهات.عيار 14 يسجل 1930 جنيها.الجنيه الذهب 23160 جنيها.واعلنت شعبة الذهب في وقت سابق أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب مما تسبب في تحرك الأسعار إلي مستويات 2895 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.وذكر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في تصريحات تلفزيون اليوم السابع إلي أن اتجاه المستهلكين نحو الشراء يكون مع ارتفاع الأسعار ، وحاليا الطلب على المشغولات تراجع بشكل طفيف لصالح السبائك الذهب والعملات والجنيهات.