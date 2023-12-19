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مواطن فى قاعة المسرح لـ يسرى حسان يقدم قراءة نقدية للعروض المسرحية

12/19/2023 4:30:45 AM
(MENAFN- Youm7) يصدر خلال أيام عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب "مواطن فى قاعة المسرح"، تأليف الكاتب يسرى حسا ، وتصميم الغلاف مها عصام.



وقدم الكتاب الدكتور أحمد مجاهد قائلا: "تتميز كتابات يسرى حسان فى النقد المسرحى بأنه يمتلك الخبرة الفنية المزدوجة، بوصفه ناقدا من ناحية، وبوصفه كاتبا مسرحيا وكاتبا للشعر فى العديد من المسرحيات من ناحية أخرى، لهذا تأتى تحليلاته الفنية دقيقة وواعية بحكم خبرته الميدانية فى مجال المسرح، فأهل نجد أدرى بشعابها.



ويقدم يسرى حسان فى هذا الكتاب قراءة نقدية لمجموعة كبيرة من عروض المسرح المصرى الحكومية والخاصة، والاحترافية وعروض الهواة، وقد شاهد كل هذه العروض وكتب عنها ما بين أعوام 2023 ، و 2022 ، و 2021 ليقدم لنا ما يشبه السجل النقدى الفنى للمسرح فى هذه الفترة".



أما مقالات هذا الكتاب فهى تبتعد كثيرا عن الطابع الصحفى التداولى، وعن الطابع المميز الساخر لأسلوب الكاتب، وتصنف من وجهة النظر الفنية بوصفها مقالات رصينة تعتمد على التواريخ والأرقام والمقارنات، والحديث عن جوانب العمل المختلفة التى لا يصل إليها المشاهد إلا بمساعدة ناقد خبير، وعلى الرغم من الرصانة الفنية لهذه المقالات؛ فإنها تتفق تماما مع رسالة يسرى حسان فى كتاباته كافة، وهى أنه يهدف إلى إفهام القارئ البسيط أعقد الأمور الفنية والسياسية دون تسطيح مخل، وبهذا تؤدى تلك المقالات رسالة تنويرية مهمة تتجاوز حدود الرصد والتوثيق والتحليل الفنى؛ كما تحقق المتعة والمنفعة لأكبر شريحة ممكنة من المتلقين.

المجلس الأعلى للثقافة، مواطن فى قاعة المسرح، يسرى حسان، اخبار الثقافة












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