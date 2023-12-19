مواطن فى قاعة المسرح لـ يسرى حسان يقدم قراءة نقدية للعروض المسرحية

(MENAFN
- Youm7) يصدر خلال أيام عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب "مواطن فى قاعة المسرح"، تأليف الكاتب يسرى حسا ، وتصميم الغلاف مها عصام.
وقدم الكتاب الدكتور أحمد مجاهد قائلا: "تتميز كتابات يسرى حسان فى النقد المسرحى بأنه يمتلك الخبرة الفنية المزدوجة، بوصفه ناقدا من ناحية، وبوصفه كاتبا مسرحيا وكاتبا للشعر فى العديد من المسرحيات من ناحية أخرى، لهذا تأتى تحليلاته الفنية دقيقة وواعية بحكم خبرته الميدانية فى مجال المسرح، فأهل نجد أدرى بشعابها.
ويقدم يسرى حسان فى هذا الكتاب قراءة نقدية لمجموعة كبيرة من عروض المسرح المصرى الحكومية والخاصة، والاحترافية وعروض الهواة، وقد شاهد كل هذه العروض وكتب عنها ما بين أعوام 2023 ، و 2022 ، و 2021 ليقدم لنا ما يشبه السجل النقدى الفنى للمسرح فى هذه الفترة".
أما مقالات هذا الكتاب فهى تبتعد كثيرا عن الطابع الصحفى التداولى، وعن الطابع المميز الساخر لأسلوب الكاتب، وتصنف من وجهة النظر الفنية بوصفها مقالات رصينة تعتمد على التواريخ والأرقام والمقارنات، والحديث عن جوانب العمل المختلفة التى لا يصل إليها المشاهد إلا بمساعدة ناقد خبير، وعلى الرغم من الرصانة الفنية لهذه المقالات؛ فإنها تتفق تماما مع رسالة يسرى حسان فى كتاباته كافة، وهى أنه يهدف إلى إفهام القارئ البسيط أعقد الأمور الفنية والسياسية دون تسطيح مخل، وبهذا تؤدى تلك المقالات رسالة تنويرية مهمة تتجاوز حدود الرصد والتوثيق والتحليل الفنى؛ كما تحقق المتعة والمنفعة لأكبر شريحة ممكنة من المتلقين.
المجلس الأعلى للثقافة، مواطن فى قاعة المسرح، يسرى حسان، اخبار الثقافة
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