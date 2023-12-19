مناقشة صاحب العالم لأحمد صبرى أبو الفتوح في منتدى المستقبل

MENAFN - Youm7) يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء اليوم في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم" للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة الروائية إنجي همام .

وقد صدرت رواية "صاحب العالم" حديثًا عن دار الشروق في القاهرة، ويعد أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الروائيين المصريين في السردية العربية الراهنة، وقد أصدر من قبل روايات عديدة من بينها "ملحمة السراسوة" بأجزائها المتعددة، و"جمهورية الأرضين"و"طائر الشوك"، و"أجندة سيد الأهل"، و"برسكال"، و"تاريخ آخر للحزن" و"حكايات من جنازة بوتشي"، فضلا عن مجموعته القصصية "وفاة المعلم حنا".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بشارع شارع كريم الدولة المتفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.