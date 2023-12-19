مناقشة صاحب العالم لأحمد صبرى أبو الفتوح في منتدى المستقبل

(MENAFN
- Youm7) يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء اليوم في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم" للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة الروائية إنجي همام .
وقد صدرت رواية "صاحب العالم" حديثًا عن دار الشروق في القاهرة، ويعد أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الروائيين المصريين في السردية العربية الراهنة، وقد أصدر من قبل روايات عديدة من بينها "ملحمة السراسوة" بأجزائها المتعددة، و"جمهورية الأرضين"و"طائر الشوك"، و"أجندة سيد الأهل"، و"برسكال"، و"تاريخ آخر للحزن" و"حكايات من جنازة بوتشي"، فضلا عن مجموعته القصصية "وفاة المعلم حنا".
ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".
وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بشارع شارع كريم الدولة المتفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.
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