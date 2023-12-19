هل تحبه أم تكرهه؟.. ناقدة أمريكية تثير الجدل حول علاقة بيكاسو بالنساء

MENAFN - Youm7) فى عمودها الأخير بصحيفة نيويورك تايمز بعنوان "بيكاسو: هل تحبه أم تكرهه؟"، أثارت الناقدة الفنية الأمريكية ديبورا سولومون سؤالاً حول ما إذا كان ينبغي إعادة تقييم الفنان العالمى الإسبانى بابلو بيكاسو حيث قالت بشكل صريح: "لماذا لا يتم إعادة تقييمه؟" مضيفة: "نحن نعيش في وقت لم نعد فيه نريد التسامح مع السلوك المسيء".

وقال ديبورا سولومون: "أحب الطريقة التي صور بها النساء، ولا أشعر بالقسوة في اللوحات، ولا أشعر بالسادية لكن إذا نظرنا إلى حياته، فهنا تأتي كل المشاكل، من الواضح أنه كان نذلا وكان شوفينيا غاضبا".

تخلى بيكاسو عن زوجته الأولى، راقصة الباليه أولجا خوخلوفا أما الحبيبة التي تركها من أجلها، ماري تيريز والتر، فماتت فيما بعد منتحرة واحتاجت عشيقة أخرى، وهى دورا مار، إلى العلاج بالصدمة بعد أن هجرها بيكاسو.

قالت ديبورا سولومون: "هناك الصورة الشهيرة له وهو يتتبع فرانسواز جيلوت على الشاطئ، وهو يحمل مظلة فوق رأسها، قد تعتقد أنه العاشق الأكثر حبا، لا أعتقد أنها تجسد حقًا ما كان يجرى للنساء بسببه."

أصبحت جيلوت، وهي فنانة، الوحيدة من ملهمات بيكاسو العديدة التي تركته وقد كانت بالوما بيكاسو، آخر بنات للفنان، تبلغ من العمر أربع سنوات عندما انفصل بيكاسو وجيلوت، وقالت بالوما: "لقد اعتقدت أنه في هذه العلاقة يجب أن يكونا متساويين وهو ما لم يبدو عادلا بالنسبة إليه".