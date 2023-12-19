حسين كامل.. أول حاكم مصرى تضرب النقود باسمه بعد زوال السيادة العثمانية

MENAFN - Youm7) حسين كامل هو نجل الخديو إسماعيل الذى تولى عرش مصر تحت اسم سلطان خلفًا لابن أخيه الخديو عباس حلمي الثاني، من 19 ديسمبر 1914 وحتى 9 أكتوبر 1917، وذلك خلال الاحتلال البريطانى، ومع حلول ذكرى توليه حكم مصر نستعرض لمحة من حياته في مجموعة من النقاط.

ــ ولد في 21 نوفمبر عام 1853 بمحافظة القاهرة.

ــ تلقى تعليمه في مدرسة المنيل، ثم سافر إلى فرنسا عام 1868 حيث أقام في بلاط نابليون الثالث.

ــ عاد إلى مصر مع افتتاح قناة السويس، وكان مترجمًا للإمبراطورة أوجييني.

ــ كلفه الخديوي توفيق باستقبال كل من الملك إدوارد السابع "ولي عهد بريطانيا" والقيصر نيقولا الثاني "ولي عهد روسيا".

ــ تولى منصب مفتش عام أقاليم الوجهين البحري والقبلي عام 1872 ثم نظارة الأشغال العمومية، ثم نظارة المالية فرئاسة الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين.

ــ تولى حكم مصر عقب إعلان الحماية البريطانية في 19 ديسمبر عام 1941 .

ــ أنقذ البلاد من طغيان فيضان النيل باتخاذ كافة الاحتياطات لتأمين الجسور وتقويتها.

ــ أول من أنشأ المعارض الزراعية فى مصر.

ــ أنشأ السكك الحديدية التي ربطت حلوان بالعاصمة.

ــ قرر صرف مكافآت التفوق للطلاب النابغين مما أدى إلى زيادة حدة التنافس العلمي بين الطلاب وارتفاع مستوى العملية التعليمية.

ــ أسس مدارس الأطفال العسكرية بالقاهرة والإسكندرية.

ــ أول حاكم مصري تضرب النقود باسمه بعد زوال السيادة العثمانية.

ــ توفى فى 9

أكتوبر عام 1917 .