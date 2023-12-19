حسين كامل.. أول حاكم مصرى تضرب النقود باسمه بعد زوال السيادة العثمانية

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- Youm7) حسين كامل هو نجل الخديو إسماعيل الذى تولى عرش مصر تحت اسم سلطان خلفًا لابن أخيه الخديو عباس حلمي الثاني، من 19 ديسمبر 1914 وحتى 9 أكتوبر 1917، وذلك خلال الاحتلال البريطانى، ومع حلول ذكرى توليه حكم مصر نستعرض لمحة من حياته في مجموعة من النقاط.
ــ ولد في 21 نوفمبر عام 1853 بمحافظة القاهرة.
ــ تلقى تعليمه في مدرسة المنيل، ثم سافر إلى فرنسا عام 1868 حيث أقام في بلاط نابليون الثالث.
ــ عاد إلى مصر مع افتتاح قناة السويس، وكان مترجمًا للإمبراطورة أوجييني.
ــ كلفه الخديوي توفيق باستقبال كل من الملك إدوارد السابع "ولي عهد بريطانيا" والقيصر نيقولا الثاني "ولي عهد روسيا".
ــ تولى منصب مفتش عام أقاليم الوجهين البحري والقبلي عام 1872 ثم نظارة الأشغال العمومية، ثم نظارة المالية فرئاسة الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين.
ــ تولى حكم مصر عقب إعلان الحماية البريطانية في 19 ديسمبر عام 1941 .
ــ أنقذ البلاد من طغيان فيضان النيل باتخاذ كافة الاحتياطات لتأمين الجسور وتقويتها.
ــ أول من أنشأ المعارض الزراعية فى مصر.
ــ أنشأ السكك الحديدية التي ربطت حلوان بالعاصمة.
ــ قرر صرف مكافآت التفوق للطلاب النابغين مما أدى إلى زيادة حدة التنافس العلمي بين الطلاب وارتفاع مستوى العملية التعليمية.
ــ أسس مدارس الأطفال العسكرية بالقاهرة والإسكندرية.
ــ أول حاكم مصري تضرب النقود باسمه بعد زوال السيادة العثمانية.
ــ توفى فى 9
أكتوبر عام 1917 .
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