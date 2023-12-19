تعرف على قيمة جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

MENAFN - Youm7) أعلنت الهيئة العامة للكتاب عن فتح باب الترشح لجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب من 20 ديسمبر الجاري وتبلغ قيمة كل جائزة في كل قسم 40 ألف جنيه مصري خاصة بكل فرع من فروع الجائزة، وبمجموع كلي 480 ألف جنيه تقريباً.

ويفتح باب التقديم في الفترة من 20 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير 2024 وتأتى جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في ستة عشر فرعًا ثمانية في مجالات الإبداع وهي "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل" ويوجد مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما

"النقد الأدبي- العلوم الإنسانية"، كما يوجد 6 جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهى جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية وجائزة أفضل كتاب مترجم وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة وجائزة أفضل كتاب في الفنون وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع أكاديمية الفنون وجائزة أفضل ناشر مصري وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين وجائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

أما عن شروط الجائزة فتشمل:

ــ أن يكون العمل طبعة أولى.

ــ أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

ــ ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

ــ أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023 ويتم اعتماد الكتاب بتاريخ الطبعة إلى كون هذه الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلا في حالة عدم ذكر رقم الطبعة على الكتاب يؤخذ برقم الإيداع.

ــ أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

ــ ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة

أخرى.

ــ ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.

ــ بالنسبة للكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.

ــ التقدم يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ــ يتم تقديم الأعمال بمبني الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية أو من خلال البريد المسجل- 1194 كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.

ــ يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى.

ــ في حالة كتاب الشباب يتم تقديم إقرار بأن الكتاب ملك الكاتب وأنه يتحمل مسئولية ذلك.

ــ يتعهد كل متقدم (كبار/ شباب) بأن عمله لم يحصل على جائزة من قبل وأنه لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث سنوات المنقضية وأن يرفق مع هذا الإقرار صورة بطاقة الرقم القومي.

ــ يتم تسليم الأعمال الخاصة تحقيق التراث بمبنى دار الكتب والوثائق القومية.

ــ يتم تسليم الأعمال المترجمة بمقر المركز القومي للترجمة.

ــ الأعمال الخاصة بالفنون بمقر أكاديمية الفنون.

ــ تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض.



