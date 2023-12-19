تعرف على قيمة جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

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- Youm7) أعلنت الهيئة العامة للكتاب عن فتح باب الترشح لجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب من 20 ديسمبر الجاري وتبلغ قيمة كل جائزة في كل قسم 40 ألف جنيه مصري خاصة بكل فرع من فروع الجائزة، وبمجموع كلي 480 ألف جنيه تقريباً.
ويفتح باب التقديم في الفترة من 20 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير 2024 وتأتى جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في ستة عشر فرعًا ثمانية في مجالات الإبداع وهي "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل" ويوجد مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما
"النقد الأدبي- العلوم الإنسانية"، كما يوجد 6 جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهى جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية وجائزة أفضل كتاب مترجم وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة وجائزة أفضل كتاب في الفنون وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع أكاديمية الفنون وجائزة أفضل ناشر مصري وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين وجائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.
أما عن شروط الجائزة فتشمل:
ــ أن يكون العمل طبعة أولى.
ــ أن يكون المؤلف مصري الجنسية.
ــ ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.
ــ أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023 ويتم اعتماد الكتاب بتاريخ الطبعة إلى كون هذه الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلا في حالة عدم ذكر رقم الطبعة على الكتاب يؤخذ برقم الإيداع.
ــ أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.
ــ ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة
أخرى.
ــ ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.
ــ بالنسبة للكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.
ــ التقدم يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.
ــ يتم تقديم الأعمال بمبني الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية أو من خلال البريد المسجل- 1194 كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.
ــ يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى.
ــ في حالة كتاب الشباب يتم تقديم إقرار بأن الكتاب ملك الكاتب وأنه يتحمل مسئولية ذلك.
ــ يتعهد كل متقدم (كبار/ شباب) بأن عمله لم يحصل على جائزة من قبل وأنه لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث سنوات المنقضية وأن يرفق مع هذا الإقرار صورة بطاقة الرقم القومي.
ــ يتم تسليم الأعمال الخاصة تحقيق التراث بمبنى دار الكتب والوثائق القومية.
ــ يتم تسليم الأعمال المترجمة بمقر المركز القومي للترجمة.
ــ الأعمال الخاصة بالفنون بمقر أكاديمية الفنون.
ــ تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض.
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