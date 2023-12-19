توقعات Iphone 17 Pro سيحتوى على شريحة Wi-Fi 7 .. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) سيتم تجهيز طرازات iPhone 17 Pr في عام 2025 بشريحة Wi-Fi 7 من تصميم Apple، وفقًا لجيف بو، المحلل الذي يغطي الشركات داخل سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple، وفقاً لموقع macrumors.

وفي مذكرة بحثية هذا الأسبوع مع شركة الاستثمار Haitong International Securities ومقرها هونج كونج، قال بو إن الشريحة يمكن أن تشكل تهديدًا طويل المدى لشركة Broadcom، التي تزود Apple حاليًا بشريحة Wi-Fi وBluetooth مدمجة لأجهزة iPhone.

يعتقد بو أن شركة Apple ستوسع شريحة Wi-Fi الداخلية الخاصة بها لتشمل سلسلة iPhone 18 بأكملها في عام 2026، ولم يشارك أي تفاصيل إضافية حول الشريحة.

في يناير، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن شركة Apple كانت تطور شريحة Wi-Fi وBluetooth المدمجة الخاصة بها لاستخدامها في الأجهزة بدءًا من عام 2025، ومع ذلك، في وقت لاحق من ذلك الشهر، قال محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo إنها شريحة Wi-Fi فقط Chip وقال إن شركة Apple أوقفت التطوير مؤقتًا "لفترة من الوقت"، ومن غير الواضح ما إذا كان التطوير قد استؤنف.

مثل مودم 5G لأجهزة iPhone الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة، ستسمح شريحة Wi-Fi لشركة Apple بتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين للمكونات.

سيسمح دعم Wi-Fi 7 لطرز iPhone 17 Pro بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد باستخدام جهاز توجيه مدعوم، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع وزمن وصول أقل واتصال أكثر موثوقية، ويمكن أن توفر شبكة Wi-Fi 7 سرعات قصوى تزيد عن 40 جيجابت في الثانية، أي بزيادة قدرها 4 مرات عن شبكة Wi-Fi 6E، وفقًا لشركة Qualcomm.

وفي أغسطس، قال بو إن طرازات iPhone 16 Pro التي سيتم إطلاقها العام المقبل ستحتوي أيضًا على دعم Wi-Fi 7، ولكن ليس مع شريحة من تصميم Apple.