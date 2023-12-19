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كيفية تغيير وجوه الساعة بتمريرة سريعة Watchos 10.2 .. اعرف الخطوات

12/19/2023 4:30:41 AM
(MENAFN- Youm7) في نظام تشغيل
watchOS 10.2، يمكنك تمكين إيماءة التمرير للتبديل بين وجوه Apple Watch بسهولة أكبر، تمامًا كما اعتدت أن تفعل في watchOS 9، وفقاً لموقع macrumors.

إذا كنت من مستخدمي Apple Watch منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أنك تتذكر وقتًا كان من الممكن فيه تبديل وجوه الساعة بحركة بسيطة للتمرير عبر الشاشة، كان هذا هو التفاعل الافتراضي في watchOS 9، ولكن بعد ذلك قامت Apple بإزالة هذه الإيماءة مع الترقية إلى watchOS 10.

غيرت Apple التفاعل بسبب شكاوى المستخدمين من أنه من السهل جدًا تغيير وجوه الساعة عن طريق الخطأ، ولكن بالنسبة لأي شخص لم يواجه هذه المشكلة من قبل، فإن Apple جعلت الأمور أكثر صعوبة – من خلال المطالبة بالضغط لفترة طويلة قبل التمرير لتغيير وجه الساعة النشط.

قبل إصدار watchOS 10.2 ، بدا أن شركة Apple أدركت ما فعلته، وقد قدمت إعدادًا يعيد الطريقة السابقة للتمرير لتغيير وجوه الساعة، إذا كنت تفضل التفاعل الأقدم، فستوضح لك الخطوات التالية كيفية تمكينه.

1- افتح تطبيق الإعدادات على ساعتك.

2- اضغط على الساعة.

3- قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار Swipe to Switch Watch Face.

هذا كل ما في الامر. إذا كان لديك أكثر من وجه ساعة مخصص لساعة Apple Watch الخاصة بك، فستتمكن الآن من التمرير بسرعة وسهولة بينها.







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