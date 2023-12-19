كيفية مسح سجل الويب لملف تعريف متصفح Safari على Iphone

MENAFN - Youm7) في iOS 17، قامت Apple بزيادة الخيارات المتاحة لمسح سجل الويب وبيانات موقع الويب في متصفحSafari، ويمكنك أيضًا مسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Safari لملف التعريف، وفقاً لموقع macrumors.

عندما تتصفح الويب في Safari، يقوم المتصفح بتخزين بيانات موقع الويب حتى لا يضطر إلى تنزيلها مرة أخرى في كل مرة تقوم فيها بزيارة أحد المواقع، من الناحية النظرية، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تسريع تجربة التصفح لديك، ولكن هناك بعض السيناريوهات التي قد ترغب فيها في مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبدء من جديد.

إذا كان الموقع الذي تتكرر عليه بانتظام يحتوي على عناصر توقفت عن العمل، أو إذا توقف الموقع عن التحميل بالكامل، فقد يكون هناك تعارض بين إصدار أقدم منه قام Safari بتخزينه مؤقتًا وإصدار أحدث، أو ربما تريد ببساطة حماية خصوصيتك عن طريق مسح السجل وإزالة كافة البيانات المرتبطة بمواقع الويب التي قمت بزيارتها.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Safari:

فيما يلي كيفية مسح سجل Safari وبيانات موقع الويب على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام ‌iOS 17‌، وأجهزة iPad التي تعمل بنظام iPadOS 17.

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق Safari.

3- اضغط على مسح السجل وبيانات موقع الويب باللون الأزرق.

4- اختر إطارًا زمنيًا لمسح السجل الخاص بك: الساعة الأخيرة، اليوم، اليوم والأمس، أو كل السجل.

5- اختر ملفًا شخصيًا محددًا لمسحه من القائمة، أو حدد كافة الملفات الشخصية.

لإغلاق جميع علامات التبويب المفتوحة خلال الإطار الزمني وملفك الشخصي، قم بالتبديل إلى المفتاح الموجود بجوار إغلاق جميع علامات التبويب، اضغط على مسح السجل، ثم قم بالتأكيد عند المطالبة بذلك.