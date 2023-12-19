المشرع الأمريكي يطالب إدارة بايدن بالتحقيق فى لائحة التكنولوجيا الأوروبية

MENAFN - Youm7) في وقت سابق من هذا العام، صنفت المفوضية الأوروبية ست شركات تكنولوجيا – Alphabet (Google)، وAmazon، وApple، وMeta، وMicrosoft، وbytedance – كحراس بوابة مما يعني أنه يجب عليهم السماح لتطبيقات المراسلة الخاصة بهم بالعمل مع المنافسين والسماح للمستخدمين باختيار التطبيقات التى يريدون استخدامها.وعلى نفس المنوال، كتبت مجموعة من المشرعين إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن حول استهداف شركات التكنولوجيا التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، وحذرت الرسالة من أن لائحة التكنولوجيا الأوروبية، التي تسمى قانون الأسواق الرقمية (DMA)، تستهدف بشكل غير عادل الشركات الأمريكية ولا تشمل العديد من الشركات الصينية أو الأوروبية، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الرسالة.وحذرت الرسالة التي أرسلها 21 عضوا في مجلس النواب الأمريكي من أن القواعد الجديدة قد تضر بالمصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية، وجاء في الرسالة:“إن تأمين قيادتنا في هذا القطاع أمر ضروري لاقتصادنا وللعمال الأمريكيين”.وأضافت: "إن تصنيف الشركات الأمريكية الرائدة على أنها "حراس البوابة" يهدد بقلب الاقتصاد الأمريكي رأساً على عقب، وتقليل قيادتنا العالمية في المجال الرقمي، وتعريض أمن المستهلكين للخطر"."تجنب الشركات الصينية"

وتساءلت الرسالة أيضًا عن سبب تجنب الشركات الصينية، بما في ذلك علي بابا وهواوي وتينسنت، التصنيف ولماذا تجنبت الشركات الأوروبية أي تدقيق، وقالت: "فشل الاتحاد الأوروبي لسبب غير مفهوم في تحديد أي من تجار التجزئة ومنصات مشاركة المحتوى وشركات الدفع وشركات الاتصالات الأوروبية".

ودعا الموقعون على الرسالة بايدن إلى الحصول على ضمانات من المشرعين في الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام DMA بشكل غير عادل لاستهداف الشركات الأمريكية.تحذير أمريكي للاتحاد الأوروبي

وسبق أن حذرت الحكومة الأمريكية الاتحاد الأوروبي من الإفراط في تنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفي الواقع، عندما تمت صياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أخبر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ممثلي المنطقة أن استخدام مشروع القانون لاستهداف الشركات الأمريكية من شأنه أن يعيق قدرتهم على العمل معًا، حسبما ذكر التقرير.







