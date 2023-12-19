عنف نسوي جديد بالكرة الأردنية.. إجازة طويلة لمدرب الوحدات ومحترفيه

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدرب الوحدات ومحترفوه يستعدون لإجازة طويلة

يستعد المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم العماني رشيد جابر، اعتبارا من يوم غد، للبدء في إجازة طويلة تستمر لحوالي 10 أيام، في ظل توقف منافسات دوري المحترفين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل.

كما يستعد المحترفان السوري خالد كردغلي والعاجي سيدرك هنري، للذهاب أيضا في إجازة طويلة، في ظل فترة التوقف الطويلة للدوري والتي قد تزيد على أربعين يوما. ويستعد الوحدات لتأمين حجوزات للجهاز الفني العماني والمحترفين الأجانب، على اعتبار أن اتحاد كرة القدم، سيقوم بتأجيل مباراة الوحدات والحسين إربد لما بعد النهائيات الآسيوية، أما في حال حدوث المفاجأة وإعلان إقامتها قبل تجمع المنتخب، فإن الوحدات سيكون مجبرا على إلغاء إجازة لاعبيه ومدربه.

عنف جديد في الدوري النسوي

في مشهد غريب عن الكرة النسوية الأردنية، تشهد الفترة الحالية عنفا غير مسبوق في كرة القدم النسوية، من خلال المشاجرات واللكمات وتحويل ملعب كرة القدم إلى حلبة من الرياضات القتالية كالمصارعة والملاكمة والجودو والكيغ بوكسينغ.

آخر المشاهد ظهرت خلال وعقب مباراة الاستقلال وعجلون في دوري سن 19 لكرة القدم، التي جرت على ملعب البولو، حيث شهدت المباراة عنفا رياضيا، قبل أن يتطور إلى اشتباكات قوية خارج الملعب، ما استدعى تدخل كل من تواجد في منطقة الحدث للقيام بـ"التفزيع والتحجيز" بين اللاعبات المتشابكات بالأيدي.

وكانت الأيام الماضية شهدت أيضا، مصارعة حقيقية داخل ملعب البتراء، بين لاعبات المنتخب النسوي ونادي أبو ظبي، استدعى تدخل قوات الدرك لفك الالتحام العنيف جدا بين اللاعبات.

تغييرات منتظرة في الفيصلي والوحدات

تشير المعلومات إلى أن مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة، ستشهد تغييرات في أغلب أندية المحترفين لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بإبعاد لاعبين محليين وأجانب، أو استقطاب آخرين لتعزيز صفوفها خلال مرحلة الإياب من الدوري.

ووفق المعلومات، فإن الفيصلي والوحدات سيشهدان تغييرات ملحوظة، على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب، ولكن من دون الحديث في ذلك رسميا، لحين انتهاء مرحلة الذهاب، وتسلم التقرير الفني من المدربين.

وستقوم إدارة الناديين، بدراسة التقارير الفنية، قبيل اتخاذ الخطوات المتعلقة بتنفيذ ما جاء في التقارير، حيث تلعب التفاصيل المالية دورا في استقطاب وإبعاد اللاعبين، خاصة وأن من يتم إقصاؤه من الفريق، سيطالب بجميع مستحقاته المالية التي تفوق قدرات الأندية، وبالتالي إمكانية الإبقاء عليه، أو تأمين مستحقاته، أو التوجه لتقديم شكوى ضد النادي.

ووفق المعلومات، فإن الوحدات يتجه للاستغناء تقريبا عن 7 لاعبين بين المرحلتين، مع العمل على استقطاب حوالي لاعبين في مركزي قلب الدفاع والارتكاز.

أما فريق الفيصلي فيدرس إجراء استقطابات واستغناءات، ربما تشمل المحترفين، مع رصد أكثر من لاعب محلي، مثل لاعبي شباب الأردن فضل هيكل وفيصل أبو شنب.

وتبقى أمور تنفيذ إعادة التشكيل، مرهونة بالاتفاقات المالية.

حسونة يشرح الحالات التحكيمة

قام مسؤول تطوير الحكام في دائرة الحكام باتحاد الكرة عوني حسونة، بعقد جلسة تقييم للحكام أمس، لمناقشة الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها المرحلة الماضية من دوري المحترفين، خاصة فيما يتعلق بمباراة الفيصلي والحسين إربد.

واستعرض حسونة مع الحكام، الحالات الجدلية، ليخرج بنتيجة مفادها، أنه لا أخطاء تحكيمية مؤثرة في المباريات، مؤكدا ما جاء في تحليل مدير دائرة الحكام عمر بشتاوي على شاشة القناة الرياضية الأردنية.

يوسف الرواشدة مرشح لشباب الأردن

تفيد المعلومات بأن اللاعب يوسف الرواشدة بات قريبا من الانضمام لصفوف فريق شباب الأردن لكرة القدم، خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

ووفق الأنباء، فإن مفاوضات إيجابية جرت بين الطرفين، بانتظار حسمها قريبا، من خلال إعلان التعاقد في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.

ويعد الرواشدة من لاعبي الخبرة، سواء في المنتخب الوطني أو النادي الفيصلي، علما أنه يحافظ على جاهزيته البدنية والفنية، رغم غيابه عن اللعب في المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.

اتصالات التهنئة تنهال على بهاء بعد العملية

انهالت اتصالات التهنئة بالسلامة على نجم فريق الفيصلي بهاء عبدالرحمن، بعد نجاح عملية زراعة منظم لنبضات القلب، والتي جاءت على خلفية بعض المشاكل التي واجهت اللاعب خلال الفترة الماضية.

وهنأ المتصلون اللاعب بالسلامة، متمنين له دوام الصحة والعافية، ومطالبينه بالاستمرار في المجال الرياضي، سواء باللعب في حال سمح الرأي الطبي، أو التوجه للتدريب أو العمل الإداري الرياضي.

"الأولمبي" يستعد لمرحلة إعداد بغيابات مهمة

تفيد المعلومات بأن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، يستعد لبدء فترة تجمع قريبة، استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تقام في قطر خلال نيسان (إبريل) المقبل.

وتأتي فترة التجمع المقبلة، في غياب متوقع للثلاثي المصاب والمؤثر في المنتخب أمين الشناينة وهايل ذيابات (الذي يخضع لعملية رباط صليبي غدا) وأحمد السلمان بسبب الإصابات، على أن يتم النظر في استدعاء هذا الثلاثي في مرحلة تالية من الإعداد، وفقا لتطورات الحالة الصحية والإصابات.

ويبحث المنتخب الأولمبي عن فترة إعداد مثالية، تسبق النهائيات الآسيوية المهمة والصعبة، حيث يتوقع أن يبذل اتحاد كرة القدم جهدا كبيرا، لتوفير متطلبات المنتخب، أملا في تحقيق نتائج لافتة، وأن يكون الأولمبي رديفا مهما للمنتخب الأول.

أندية المحترفين تستعد لصدام جديد مع اللاعبين

تستعد أندية المحترفين لكرة القدم، لصدام جديد مع لاعبيها، خلال فترة التوقف الطويلة للدوري، والتي تأتي خلال الأيام القليلة المقبلة، لإتاحة المجال أمام المنتخب الوطني للمشاركة في كأس آسيا.

ويستعد الدوري للتوقف فترة طويلة تستمر أكثر من شهر، الأمر الذي يشكل بيئة خصبة للصدام بين الأندية واللاعبين، بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وكشف لاعبون أنهم لن يواصلوا الصمت بعد ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري والتي تبدأ اليوم، حيث يستثمرون فترة التوقف لزيادة الضغط على الإدارات لصرف الرواتب الشهرية المتأخرة كثيرا، متوقعين في الوقت نفسه أن تقابل بعض الإجارات طلباتهم بالتهرب، نتيجة غياب الحلول المالية.

كواليس النجوم

. لاعب ارتكاز من أصحاب الخبرة في الملاعب، بات مرشحا للاحتراف في الدوري اللبناني.. مسؤول لبناني يتوقع حضوره إلى عمان قريبا، لبحث التعاقد مع هذا اللاعب.

. لاعب فريق الجزيرة بكر كلبونة، بات ضمن اهتمامات فريقي الفيصلي والوحدات، وفق مصادر مقربة من اللاعب.

. أحد المعنيين والخبراء في كرة القدم الأردنية، دعا الله عزوجل أن يثبت رؤساء أندية المحترفين لمواجهة ما يعانون من صعوبات، خاصة على الصعيد المالي.. الشخصية المعنية اعتبرت أن رؤساء الأندية يجاهدون من أجل تسيير حال أنديتهم في ظل الصعوبات والتحديات وما أكثرها.

. متابعون لكرة القدم المحلية، تمنوا أن يكون المحترف الأردني في نادي دينامو بوخارست الروماني أحمد بني مصطفى، ضمن خيارات المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة... اللاعب سبق وأن تمت دعوته للالتحاق بالمنتخب الأولمبي تحت سن 23، ولكنه رفض وفضل الالتحاق بالمنتخب الأول.

لاعب فريق الرمثا هايل ذيابات - (من المصدر)



