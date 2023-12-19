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متلازمة التأهيل للفرصة.. رؤية إستراتيجية لجيل المستقبل

12/19/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- بلغ معدل البطالة 22.3 % في الربع الثالث من العام الحالي، بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام الماضي، إذ بلغ آنذاك 23.1 %، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، في حين بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادة الجامعية 28.3 %، وأما المتعطلون من حملة الشهادة الثانوية فما دون، فبلغت نسبتهم 57.6 %.
هذه الإحصاءات، تحفز تساؤلا حول "متى نرى معاهدنا المهنية وجامعاتنا ومدارسنا مصانع للعقول المفكرة، والأيدى العاملة الماهرة؟" وهذا التساؤل سبق وأن أثاره جلالة الملك في إطار النهج الملكي للاستثمار في الشباب والدعوة للعمل بخطوات مدروسة ممهنجة لصناعة "جيل المستقبل".
فتمكين الشباب هدف لا ينفك عن أهداف التنمية محليا كما هو عالمي وعربي، لذلك أكد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة الطفيلة ضرورة تعزيز منظومة التنمية في المحافظة، من خلال التنسيق بين جميع المؤسسات فيها، بهدف إيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة.
فتركزت الزيارة، وهي غير معلنة، على ثلاثة محددات مهمة تتركز على فئة الشباب، إيمانا من ولي العهد بأن التغيير الإيجابي والبناء يبدأ من الأجيال اليافعة، فجاءت الزيارة بهدف زيادة مصادر دخل الأسر وتوفير فرص عمل للطلاب والشباب المتعطلين عن العمل في الطفيلة، وتعزيز البنية التحتية للمدارس المهنية والمراكز التدريبية، وما هي الإصلاحات المرتبطة بالبنى التحتية والتدريب والتأهيل والتمويل والتمكين.
فاحتياجات سوق العمل متغيرة دائما، ما يجعل هوامش الفرص متحركة أيضا، وهذا التحدي مرتبط بأثره المباشر على التشغيل ومن ثم على الاقتصاد الوطني. ما يجعل الزيارة إلى الطفيلة التي تعتبر من المحافظات المتصدرة في أرقام البطالة من جهة، والبحث في سبل إكساب الشباب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل من جهة ثانية، أمرين متلازمين ويصبان في هدف تمكين هذه الفئة والإسهام في تحقيق التنمية على مستوى المحافظة.
رؤية ولي العهد، من خلال هذه الزيارة، تنبثق من التأكيد على أهمية دعم المشاريع الريادية لضمان استمراريتها وتوسعها وتشجيع الشباب على إطلاقها، وإعادة تأهيل وتطوير المدارس المهنية في المحافظة، بما يساهم في تجويد العملية التعليمية ومواكبة التطورات، فضلا عن أهمية إكساب الشباب مهارات من خلال التعليم والتدريب المهني والتقني، وصولا إلى ربط مخرجات التدريب مع سوق العمل والتشبيك مع القطاعات المنتجة في المحافظة وخارجها.
ولطالما أكد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أن التدريب المهني والتقني هو من أهم الأدوات التي تساعد الشباب على إيجاد فرص عمل، خصوصا وأن أهمية التعليم المهني المستقبلي يقوم على " توسيع نطاق عملية التعلم عن طريق الخبرات، وتوسيع آفاق عملية التعليم عبر دراسة الأساليب التقنية والمهنية المتعددة التي تتفق ومتطلبات العصر وسوق العمل، فضلا عن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وخلق كوادر ريادية مؤهلة ومتميزة وتوفير فرص عمل للخريجين" حسب رؤية وزارة التربية والتعليم.
ولا يستهان بدور المدارس المهنية والتقنية، التي بدأت عام 1924، والتي أكدت عليها الزيارة، فالتعليم المهني لخريج الثانوية العامة يتيح للطلبة اختيار تخصصات مستقبلية عديدة ومتنوعة تعد ركائز المجتمع الحديث، وتفتح آفاقا جديدة وفرصا للتشغيل الذاتي، وإكساب الشباب المعارف والمهارات التي يتطلبها تخصصه المهني.
وتبدو التحديات عديدة، لكن لا يعني هذا الاستسلام لها، وهذا ما يؤكده ولي العهد من خلال مبادراته وزياراته، ما يرتب على الجميع أن يحذو حذوه في العمل على تأهيل وتدريب الشباب وتمكينهم لسوق العمل المتغير في احتياجاته وفرصه.

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