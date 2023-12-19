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إقرار الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان

12/19/2023 4:28:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرت اللجنة التوجيهية والفنية للاستراتيجية الوطنية للسكان المكونة من ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للسكان أمس الاثنين.
وجاء إعداد الخطة استناداً إلى الدور التنسيقي للمجلس الأعلى للسكان في رصد ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، والتي تم إقرارها من مجلس الوزاراء عام 2021 كوثيقة وطنية، وتكليف الجهات المعنية بالعمل بما جاء فيها، مع قيام هذه الجهات بتضمين ما يرتبط بعملها من مدخلات هذه الاستراتيجية في الخطط والبرامج القائمة و/أو المستقبلية لها وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان.
وخلال الاجتماع عرض أمين عام المجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروه أحدث المستجدات في المشهد الديموغرافي في الأردن، مؤكداً على أن تحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية للسكان يتطلب رصد مدى التقدم في تحقيق السياسات المرتبطة بها ومتابعتها على المستوى الوطني، من خلال مراقبة أداء المؤشرات المختلفة التي تعكس الأوضاع السائدة في جميع القطاعات، ومدى تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات، حيث تعدّ هذه المرحلة ضروريةً لمعرفة العقبات التي تحول دون تقدم السياسات الخاصة بالاستراتيجية.
واستعرضت مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي الهدف من إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والمتمثل في توفير آلية عملية يستخدمها المجلس في رصد ومتابعة تحقق سياسات الاستراتيجية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في "جميع السكان يتمتعون بحياة صحية واجتماعية كريمة وفرص متكافئة في المشاركة الاقتصادية".
كما تناولت منهجية إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، حيث انتهج المجلس في إعداد الخطة مبدأ العمل التشاركي مع مختلف الجهات المعنية، من خلال إجراء المراجعة التحليلية لوثيقة الاستراتيجية، والبناء على جميع الوثائق والاستراتيجيات المتعلقة بها ومراجعة الإطار المنطقي للأهداف الاستراتيجية المرجوة، والسياسات المتوقعة من التدخلات ضمن كل هدف، ومراجعة وتنقيح مصفوفة السياسات العامة والمبادرات التي ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعوام (2022-2025)، وتطوير مصفوفة مؤشرات الرصد والمتابعة، وتحديد المستهدفات لكل مؤشر من خلال الاسترشاد بمستهدفات أهداف التنمية المستدامة، والأهداف الواردة في الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، وإعداد بطاقات تعريفية خاصة بالمؤشرات توضح مرجعية المؤشر، وقيم سنة الأساس والمستهدفات خلال سنوات تنفيذ الاستراتيجية.
ومن جانبها، قدمت منسقة برامج النوع الاجتماعي في المجلس الأعلى للسكان جوانا سماوي آلية رصد مؤشرات الأداء والنماذج ذات العلاقة بعملية الرصد، وآلية إعداد ونشر تقارير الرصد والمتابعة الدورية، والخطوات اللاحقة، حيث يعتمد المجلس آلية رصد تشاركية مع الجهات الشريكة لتحقيق فعالية رصد ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وتمثلت أهم التوصيات العامة للخطة الوطنية، بالتأكيد على أهمية تنفيذ السياسات الخاصة بدمج قضايا السكان في كافة الاستراتيجيات الوطنية، والتي ستسهم في تعزيز ودعم ونجاح تحقيق أهداف ومخرجات ونتائج الاستراتيجية حيث يترجم ذلك من خلال توفر الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى أهمية توفير البيانات والأدلة التي يُستند إليها في دعم القرار والمتابعة والتقييم من خلال جمع البيانات وإجراء الأبحاث.-(المملكة)

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