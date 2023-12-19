الأمم المتحدة: اعتداءات إسرائيلية مسعورة على مستشفيات غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حوالي 31 شخصًا استشهدوا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.



كما أصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص داخل مجمع المستشفى، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص عندما كانوا يحاولون جلب المياه بالقرب من بوابة المستشفى.



وأضاف التقرير "في الصباح الباكر من يوم أمس الاثنين، تعرض مستشفى الشفاء للقصف مرة أخرى من القوات الإسرائيلية، بما في ذلك بوابة الدخول ومبنى الجراحة، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص، بينهم أطفال، وفي حوالي الساعة 10:30 صباحًا تعرض المستشفى للقصف مرة أخرى حيث كان النازحون يلجأون إليه، ما أدى إلى مقتل 26 فلسطينيًا وإصابة آخرين.



وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن وزارة الصحة في غزة، باستشهاد حوالي 19453 فلسطينيا في غزة بين 7 تشرين الأول و18 كانون الأول، منهم 70 بالمئة من النساء والأطفال، وأصيب 52286 فلسطينيا بجروح، فيما الكثير من الناس في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض.



من جانبها، أكدت المندوب الدائم لدولة مالطا (عضو غير دائم بمجلس الأمن)، السفيرة فينيسا فريزر أنه "ووفقا للقانون الدولي الإنساني، ينبغي عدم مهاجمة المؤسسات والوحدات الصحية، بما في ذلك المستشفيات، وتمتد هذه الحماية لتشمل الجرحى والمرضى، وكذلك الطواقم الطبية ووسائل النقل".



وأشارت السفيرة إلى منشور المحكمة الجنائية الدولية على موقع (اكس) الذي تضمن فيديو يظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الجرافات لسحق ودفن الفلسطينيين أحياء أثناء مداهمة مستشفى كمال عدوان.



كما تعرض مجمع الناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الأحد الماضي للقصف الإسرائيلي مرتين على الأقل، وأصابت قذيفة مدفعية جناح الولادة، ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وإصابة عدة أشخاص آخرين.



وبحسب منظمة الصحة العالمية، هناك ثمانية مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى في جميع أنحاء قطاع غزة تعمل، وقادرة على قبول مرضى جدد، على الرغم من محدودية الخدمات، فيما يوجد مستشفى واحد فقط من هذه المستشفيات في الشمال.



ويعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بثلاثة أضعاف طاقتهما السريرية، في حين يواجهان نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية والوقود.- (بترا)