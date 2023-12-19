واشنطن تدعو إلى محاسبة عناصر الشرطة الإسرائيلية لضربهم مصورا صحفيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت الولايات المتحدة مساء أمس الاثنين، إلى محاسبة عناصر من الشرطة الإسرائيلية بسبب تعرضهم بالضرب لمصور صحفي يعمل في وكالة أنباء الأناضول التركية.
وبحسب واشنطن بوست، نقل المصور مصطفى الخروف إلى المستشفى لعلاجه من إصابات تعرض لها بعدما حاول التقاط صور لفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في القدس الشرقية المحتلة بعد أكثر من شهرين على عملية طوفان الأقصى.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها الضالعين في الواقعة أوقفوا على الفور عن العمل.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على الحادثة بالقول"نحن قلقون للغاية من جراء المشاهد المزعجة التي تظهر استخدام القوة ضد صحفي".
واعتبرت "لجنة حماية الصحفيين" في نيويورك أن الواقعة تندرج في إطار "نمط" لهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.
وقال مدير برامج اللجنة كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا إن "اللجنة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التوقف على الفور عن مهاجمة الصحفيين، ومحاسبة الضالعين في هذه الهجمات وتوفير حماية هناك حاجة ماسة إليها".-(بترا)
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