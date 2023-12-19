Tuesday, 19 December 2023 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تدعو إلى محاسبة عناصر الشرطة الإسرائيلية لضربهم مصورا صحفيا

12/19/2023 4:28:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت الولايات المتحدة مساء أمس الاثنين، إلى محاسبة عناصر من الشرطة الإسرائيلية بسبب تعرضهم بالضرب لمصور صحفي يعمل في وكالة أنباء الأناضول التركية.
وبحسب واشنطن بوست، نقل المصور مصطفى الخروف إلى المستشفى لعلاجه من إصابات تعرض لها بعدما حاول التقاط صور لفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في القدس الشرقية المحتلة بعد أكثر من شهرين على عملية طوفان الأقصى.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها الضالعين في الواقعة أوقفوا على الفور عن العمل.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على الحادثة بالقول"نحن قلقون للغاية من جراء المشاهد المزعجة التي تظهر استخدام القوة ضد صحفي".
واعتبرت "لجنة حماية الصحفيين" في نيويورك أن الواقعة تندرج في إطار "نمط" لهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.
وقال مدير برامج اللجنة كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا إن "اللجنة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التوقف على الفور عن مهاجمة الصحفيين، ومحاسبة الضالعين في هذه الهجمات وتوفير حماية هناك حاجة ماسة إليها".-(بترا)

MENAFN19122023000072011014ID1107623919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث