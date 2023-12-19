جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 468

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر جيش
الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي من وحدة
"ياهلوم" في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.
وكان جيش
الاحتلال أعلن أمس الاثنين مقتل 5 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع.
وبذلك يرتفع عدد
قتلى جيش الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"
في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 468 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.-(وكالات)
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